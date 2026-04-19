Việt Nam tham gia đấu thầu quốc tế thăm dò dầu khí ở Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Algiers, Cục Quản lý thẩm định và tối ưu tài nguyên dầu khí Algeria (ALNAFT) đã tổ chức lễ khởi động vòng đấu thầu quốc tế thăm dò 7 lô dầu khí với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp dầu khí trên thế giới, trong đó có Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Cục Quản lý thẩm định và tối ưu tài nguyên dầu khí Algeria cho biết đợt đấu thầu này không chỉ đơn thuần là hoạt động chào mời đầu tư mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, tăng cường minh bạch và thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng.

Cơ chế “Bid Round” cho phép các tập đoàn dầu khí trong và ngoài nước nộp hồ sơ, cạnh tranh để giành quyền thăm dò dầu khí tại các khu vực được đề xuất.

Cục Quản lý thẩm định và tối ưu tài nguyên dầu khí Algeria nhấn mạnh quy trình này sẽ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý hiện hành của Algeria, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và cạnh tranh.

Nhiều quan chức Algeria, đại diện các Đại sứ quán và nhiều công ty dầu khí trên thế giới tham dự. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Giới chức Algeria kỳ vọng đợt đấu thầu lần này sẽ góp phần mở rộng sự tham gia của các tập đoàn năng lượng quốc tế, qua đó nâng cao năng lực khai thác và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng trong ngành dầu khí.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Algeria tiếp tục thúc đẩy cải cách ngành năng lượng, coi đây là trụ cột của nền kinh tế. Chính phủ nước này đang hướng tới việc xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và hấp dẫn hơn đối với các đối tác nước ngoài.

Giới quan sát nhận định Algeria muốn duy trì vị thế là một trong những trung tâm năng lượng quan trọng tại khu vực Bắc Phi, đồng thời khai thác bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động để thu hút thêm nguồn lực đầu tư.

Trên thị trường thế giới, Algeria là nhà sản xuất và xuất khẩu năng lượng quan trọng, đứng thứ 5 về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu khí tự nhiên; xếp thứ 13 về sản xuất và thứ 9 về xuất khẩu dầu mỏ.

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Algeria tổ chức vào ngày 19/11/2025, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Theo nội dung MOU, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Sonatrach thống nhất thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt: nhận diện các cơ hội đầu tư chung trong hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí tại Algeria và nước thứ ba; nghiên cứu sáng kiến trong lĩnh vực kinh doanh dầu thô và LNG; xem xét hợp tác phát triển công nghiệp hạ nguồn; trao đổi, chia sẻ và phối hợp trong các dịch vụ kỹ thuật dầu khí; hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và chia sẻ tri thức; triển khai các sáng kiến nghiên cứu phát triển và công nghệ mới; trao đổi chuyên gia, kinh nghiệm về các giải pháp lưu trữ, chôn lấp carbon và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện tại, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đang tham gia dự án khai thác dầu tại Lô 433a & 416b-mỏ Bir Seba ở khu vực Hassi Messaoud thuộc tỉnh Ouargla, cách thủ đô Algiers hơn 600 km về phía Nam.

Đây là một trong những dự án dầu khí nước ngoài thành công nhất của PetroVietNam, thể hiện năng lực quản trị, vận hành mỏ và tổ chức sản xuất của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trên trường quốc tế./.

