Nam Phi đề xuất thành lập Ủy ban Liên hợp quốc về bất bình đẳng

Nam Phi đã công bố kế hoạch trình dự thảo nghị quyết mang tính bước ngoặt tại Liên hợp quốc (LHQ) nhằm đưa vấn đề bất bình đẳng vào chương trình nghị sự toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu tại Phiên toàn thể về Chủ nghĩa cực đoan và Bất bình đẳng trong khuôn khổ Sáng kiến Bảo vệ Dân chủ, nhân chuyến thăm làm việc tại Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 18/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định Nam Phi sẽ trình dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Quốc tế về Bất bình đẳng để Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại phiên họp thứ 80, dự kiến nối lại trong năm 2026.

Tổng thống Ramaphosa cho biết ủy ban được đề xuất, lấy cảm hứng từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), sẽ có nhiệm vụ theo dõi xu hướng bất bình đẳng toàn cầu, đánh giá nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các chính sách thay thế nhằm hỗ trợ chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh việc đưa bất bình đẳng vào chương trình nghị sự toàn cầu là cần thiết để củng cố nền dân chủ và thúc đẩy công bằng xã hội.

Sáng kiến này xuất phát từ nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) của Nam Phi năm 2025, khi nước này thành lập Ủy ban chuyên gia độc lập do Giáo sư Joseph Stiglitz - người đoạt giải Nobel Kinh tế dẫn đầu, thực hiện báo cáo toàn cầu đầu tiên về bất bình đẳng. Báo cáo khẳng định bất bình đẳng không phải là tất yếu hay không thể thay đổi, mà hoàn toàn có thể giải quyết thông qua các chính sách và hành động cụ thể.

Đề xuất đã nhận được sự ủng hộ của Liên minh châu Phi. Tổng thống Ramaphosa kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ và các nhà lãnh đạo toàn cầu ủng hộ sáng kiến này.

Ông nhấn mạnh: “Để củng cố nền dân chủ trên toàn thế giới và trao quyền cho người dân làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì bình đẳng và công bằng xã hội.”

Tổng thống Ramaphosa thừa nhận Nam Phi là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới do di sản của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, nhưng khẳng định đất nước này cam kết mạnh mẽ với nỗ lực toàn cầu và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động: “Đây là thời điểm để chúng ta dẫn dắt thế giới giải quyết vấn đề bất bình đẳng”./.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 tập trung vào tăng trưởng, việc làm, bất bình đẳng Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23/11 với trọng tâm thảo luận về tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.