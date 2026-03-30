Hơn 70 người thiệt mạng trong vụ tấn công mỏ vàng tại Nam Sudan

Ít nhất 70 người, một số nguồn tin cho rằng có thể lên tới 74 người, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng chưa rõ danh tính thực hiện nhằm vào khu khai thác vàng tại Jebel Iraq, bang Trung Equatoria của Nam Sudan - khu vực gần thủ đô Juba.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Nam Sudan, vụ việc xảy ra vào tối 28/3 (giờ địa phương), khi một nhóm vũ trang tấn công các thợ mỏ đang hoạt động tại khu vực.

Quan chức này cũng cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người mất tích trong rừng.

Lực lượng an ninh, gồm cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Nam Sudan (SSPDF), đã được triển khai tới hiện trường để tiến hành tuần tra, đánh giá tình hình và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Nhân chứng cho biết các tay súng di chuyển qua khu vực ngã ba Anguwan Rukuba trước khi nổ súng bừa bãi, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể nằm trên khu đất trống, trong khi nhiều nạn nhân khác được cho là đã chạy trốn vào rừng.

Khu vực Jebel Iraq từ lâu là điểm nóng về xung đột liên quan đến khai thác vàng trái phép. Hoạt động khai thác vàng tại Nam Sudan phần lớn không được quản lý chặt chẽ, với các chính quyền bang vận hành riêng rẽ, thiếu sự kiểm soát thống nhất từ cấp trung ương.

Giới chức Nam Sudan cho biết hiện vẫn chưa xác định được danh tính nhóm tấn công, trong bối cảnh có thông tin chưa được kiểm chứng về sự hiện diện của một trại liên quan phe đối lập gần khu vực xảy ra vụ việc./.

Tấn công đẫm máu tại Nam Sudan, gần 170 người thiệt mạng Một nguồn tin ngoại giao cho biết các thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công có thể do một nhóm vũ trang người Nuer thực hiện, nhiều khả năng nhằm trả đũa việc một số thương nhân bị sát hại trước đó.