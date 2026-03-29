Nga hỗ trợ đào tạo an ninh mạng cho lực lượng thực thi pháp luật châu Phi

Kaspersky và Tổ chức Hợp tác Cảnh sát châu Phi đã đẩy mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia châu Phi trong bối cảnh đe dọa an ninh mạng gia tăng.

Mạnh Hùng
Công ty an ninh mạng lớn Kaspersky của Nga và Tổ chức Hợp tác Cảnh sát châu Phi (AFRIPOL) đẩy mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia châu Phi. (Ảnh: Tâm Hằng/Nga)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, công ty an ninh mạng lớn Kaspersky của Nga và Tổ chức Hợp tác Cảnh sát châu Phi (AFRIPOL) đã đẩy mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia châu Phi nhằm nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng.

Theo thông tin công bố ngày 29/3, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, khoảng 40 sỹ quan đến từ 23 quốc gia châu Phi đã tham gia khóa đào tạo chuyên sâu mang tên “Các hoạt động an ninh và tìm kiếm mối đe dọa.”

Chương trình này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được hai bên ký kết năm 2024 nhằm tăng cường phối hợp chống tội phạm mạng trên toàn lục địa Đen. Các học viên, trong đó có đại diện từ Algeria, Nigeria, Kenya và Nam Phi, được đào tạo các kỹ năng phát hiện mối đe dọa, điều tra sự cố an ninh mạng, phân tích hành vi độc hại và khai thác thông tin tình báo mạng.

Chương trình cũng tập trung giúp các nhân viên an ninh nhận diện hoạt động đáng ngờ trong môi trường hệ điều hành Windows và Linux, phân tích phương thức hoạt động của tội phạm mạng cũng như dự đoán các cuộc tấn công mạng phức tạp.

Các chuyên gia nhận định tội phạm mạng đang gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, trong khi lực lượng thực thi pháp luật thường phải đối mặt với các cuộc tấn công đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật cao.

Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của Kaspersky, bà Yuliya Shishkova, nhấn mạnh tội phạm mạng hiện nay mang tính xuyên biên giới và không ngừng biến đổi, do đó việc hợp tác giữa khu vực tư nhân trong lĩnh vực an ninh mạng và các cơ quan thực thi pháp luật là yếu tố then chốt.

Theo bà Shishkova, việc tiếp tục đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực sẽ giúp các lực lượng chức năng cải thiện khả năng điều tra tội phạm mạng, qua đó góp phần xây dựng môi trường số an toàn và đáng tin cậy hơn.

Kaspersky được thành lập năm 1997 tại Nga, phát triển mạnh mẽ và hiện có các văn phòng ở nhiều nước. Trụ sở chính của công ty hiện nay đặt tại Nga và Singapore. Công ty này, với các trung tâm nghiên cứu ở châu Âu và châu Á, được xem là một trong những công ty an ninh mạng lớn và có công nghệ phát hiện virus mạnh trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Trụ sở hải quân bị không kích chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái.