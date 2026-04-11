Libya thông qua ngân sách thống nhất đầu tiên sau 13 năm

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Libya, ngày 11/4, quốc gia này đã đạt được thỏa thuận thống nhất về chi tiêu công trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 13 năm có thể thông qua một khuôn khổ ngân sách chung.

Thỏa thuận được ký kết giữa Hạ viện có trụ sở ở miền Đông Libya và Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya có trụ sở tại thủ đô Tripoli, thuộc miền Tây, với sự trung gian của Mỹ.

Ngân hàng Trung ương Libya cho biết bước đi này phản ánh tiến triển trong việc thống nhất chính sách tài khóa và tăng cường quản lý chi tiêu công, đồng thời là sự đồng thuận đầu tiên về chi tiêu thống nhất trên toàn quốc kể từ năm 2013.

Theo truyền thông địa phương, thỏa thuận bao gồm việc xây dựng các kế hoạch chi tiêu chung cho ngân sách nhà nước, bao trùm toàn bộ các hạng mục chi tiêu.

Một khuôn khổ tài chính dựa trên năng lực tài chính thực tế quốc gia cũng được thiết lập nhằm bảo đảm tính bền vững của tài khóa và phát triển cân đối giữa các khu vực.

Truyền thông quốc tế đưa tin quy mô ngân sách thống nhất của Libya ước tính gần 190 tỷ dinar (khoảng 30 tỷ USD).

Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya rơi vào tình trạng chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli với chính quyền miền Đông do lực lượng quân sự của Tướng Haftar hậu thuẫn.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Libya đã thông báo kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống trong tháng 4 này nhưng tiến trình chính trị vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức do bất đồng giữa các phe phái và sự can dự từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc đạt được thỏa thuận ngân sách thống nhất được xem là một bước tiến trong nỗ lực ổn định tình hình kinh tế và quản lý tài chính quốc gia./.

