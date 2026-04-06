Libya tăng sản lượng dầu lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) Masoud Suleiman ngày 5/4 thông báo sản lượng dầu của nước này đã tăng lên khoảng 1,43 triệu thùng/ngày, mức cao nhất được ghi nhận trong hơn mười năm qua.

Trong một cuộc họp, ông Suleiman cho biết doanh thu từ việc bán dầu trong tháng Hai đã vượt 2 tỷ USD và lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ số tiền này đã được chuyển vào kho bạc nhà nước mà không bị khấu trừ.

Ông cũng lưu ý rằng nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn duy trì ổn định bất chấp các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ngoài ra, công tác bảo trì đường ống xuất khẩu của mỏ dầu Al-Sharara đã hoàn tất và sản lượng tại đây đã trở lại mức bình thường.

Theo ông Suleiman, việc duy trì và tăng cường sản lượng sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của lưới điện cũng như việc cải thiện hiệu quả sản xuất.

Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt là nguồn thu nhập chính của Libya, nhưng hoạt động này thường xuyên bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột và tình trạng bất ổn chính trị.

Mỏ dầu Al-Sharara, mỏ dầu lớn nhất cả nước, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 900km về phía nam với công suất hơn 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày./.

