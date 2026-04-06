Giá dầu tăng mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Giá dầu thế giới đồng loạt tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 6/4, giữa bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch kỳ hạn tăng 1,86% lên mức 113,62 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 1,16%, đạt mức 110,30 USD/thùng.

Đặc biệt, giá dầu Brent giao ngay tại Biển Bắc, thước đo quan trọng nhất cho các lô hàng thực tế, đã vượt ngưỡng 140 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Theo các nhà quan sát, sự khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn đang trở nên trầm trọng khi cuộc chiến bước sang tuần thứ sáu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 cảnh báo nước này sẽ tăng cường các biện pháp quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu Eo biển Hormuz không được khơi thông trở lại.

Ông nêu rõ các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cầu ở Iran sẽ được triển khai vào ngày 7/4 nếu như tuyến đường thủy chiến lược, vốn là tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại toàn cầu, không được mở lại đúng hạn.

Các nhà giao dịch cho biết mặc dù có những thông điệp cứng rắn, vẫn có sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ, khi ông thay đổi liên tục giữa tuyên bố chiến tranh sắp kết thúc và những lời đe dọa gia tăng tấn công.

Hiện nay, Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, hành lang vận tải chiếm khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu và Iran chỉ cho phép một số lượng nhỏ tàu thuyền đi qua.

Tại cuộc họp ngày 5/4, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới.

Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Trong tuyên bố, OPEC+ cũng bày tỏ lo ngại những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đang làm gia tăng sự biến động trên thị trường dầu mỏ và có nguy cơ tác động tiêu cực đến nguồn cung toàn cầu trong tương lai.

Ngoài ra, OPEC+ còn nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế để đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. Các quốc gia thành viên trong nhóm dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 3/5 để đưa ra những quyết định tiếp theo./.

