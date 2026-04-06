OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, ngày 5/4 đã đạt được thỏa thuận nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu mang tính hình thức do nhiều thành viên không thể tăng sản lượng thực tế, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung.

Kể từ cuối tháng 2/2026, eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới - gần như bị tê liệt, làm gián đoạn xuất khẩu của Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq.

Trong khi đó, Nga và một số thành viên khác cũng không thể tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt và thiệt hại cơ sở hạ tầng từ xung đột.

Các cuộc tấn công tại khu vực Vùng Vịnh đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Giới chức khu vực cho biết, cần phải mất nhiều tháng để khôi phục hoạt động bình thường, ngay cả khi xung đột kết thúc và tuyến vận chuyển được mở lại.

Theo ước tính, gián đoạn hiện nay đã làm mất từ 12-15 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 15% nguồn cung toàn cầu - mức lớn nhất từng ghi nhận. Giá dầu thô có thời điểm đã tăng lên gần 120 USD/thùng, mức cao nhất trong 4 năm.

Ngân hàng JPMorgan cảnh báo giá dầu có thể vượt ngưỡng 150 USD/thùng, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến giữa tháng 5/2026. Dù Iran cho biết Iraq được miễn hạn chế đi qua eo biển Hormuz và đã có tàu chở dầu di chuyển qua eo biển, song giới quan sát nhận định chưa rõ liệu nhiều tàu khác có dám mạo hiểm hay không.

Công ty tư vấn Energy Aspects nhận định việc nâng hạn ngạch hiện nay chỉ mang tính “lý thuyết,” nhưng động thái này cho thấy OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng khi điều kiện cho phép./.

OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng dầu trong tháng 5 Các thành viên chủ chốt trong OPEC+, dẫn đầu bởi Saudi Arabia và Nga, đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc nhằm tăng sản lượng thêm khoảng 206.000 thùng mỗi ngày.