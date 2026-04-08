Giá dầu Mỹ giảm xuống dưới 100 USD mỗi thùng sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã giảm mạnh gần 20 USD trong phiên 7/4, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Thỏa thuận này đi kèm điều kiện tiên quyết là eo biển Hormuz phải được mở cửa lại ngay lập tức và an toàn.

Cụ thể, tính đến 23 giờ 20 phút GMT ngày 7/4 (khoảng 6 giờ 20 phút sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 5/2026 đã giảm 18,10 USD (16,02%), xuống mức 94,85 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, giá mặt hàng này có lúc chạm đáy 91,05 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3.

Về tiến trình đàm phán, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran. Ông đánh giá đây là cơ sở khả thi để thảo luận, đồng thời tiết lộ các bên đã tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt điểm vì nền hòa bình dài hạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 7/4 ra tuyên bố khẳng định Iran sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu đối phương cũng có động thái tương tự.

Ông xác nhận tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong hai tuần tới dưới sự điều phối của các lực lượng vũ trang Iran.

Thông báo ngừng bắn được Tổng thống Mỹ đưa ra trên mạng xã hội ngay sát thời hạn chót mà ông ấn định cho Iran. Theo đó, Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, nếu không muốn hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự phải hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn.

Trước khi có tín hiệu hạ nhiệt, cuộc chiến giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran đã đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái hoảng loạn. Chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, giá dầu đã tăng vọt hơn 50%, ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong lịch sử.

Đánh giá về diễn biến mới nhất, nhà phân tích Tony Sycamore từ tập đoàn IG nhận định trong một bản ghi chú: "Đây là một khởi đầu tốt và có thể dọn đường cho việc mở cửa trở lại vĩnh viễn eo biển Hormuz, nhưng các bên vẫn còn rất nhiều biến số cần phải giải quyết"./.

Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu Nga lên mức cao nhất trong 13 năm Giá dầu thô chủ lực Urals của Nga tại cảng Primorsk - cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất bên bờ biển Baltic - đã chạm mức 116,05 USD/thùng vào ngày 2/4, mức cao nhất trong hơn 13 năm qua.