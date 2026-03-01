Xung đột tại Trung Đông: Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ trong phiên họp ngày 1/3. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn vận tải biển nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông sau các diễn biến quân sự mới nhất giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo các nguồn tin nội bộ OPEC+, liên minh này đã đồng ý về nguyên tắc tăng sản lượng khai thác thêm 206.000 thùng/ngày.

Quyết định này được đưa ra sau khi các thành viên cân nhắc nhiều kịch bản, với các phương án đề xuất dao động từ 137.000 thùng/ngày đến 548.000 thùng/ngày.

Động thái tăng sản lượng được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là sau khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch lưu thông hơn 20% lượng dầu thế giới - bị phong tỏa từ ngày 28/2 theo cảnh báo của phía Iran.

Mặc dù OPEC+ có truyền thống tăng sản lượng để bù đắp sự thiếu hụt, giới phân tích cảnh báo năng lực sản xuất dự phòng hiện nay của nhóm rất hạn chế. Phần lớn khả năng tăng thêm tập trung vào hai "ông lớn" là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, ngay cả hai quốc gia này cũng đối mặt với thách thức lớn trong việc xuất khẩu dầu thô cho đến khi hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh trở lại bình thường. Các nguồn tin cho biết Saudi Arabia đã chủ động tăng sản lượng và xuất khẩu trong những tuần gần đây để chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tấn công Iran.

Giá dầu đã tăng vọt lên mức 73 USD/thùng trong phiên cuối tuần qua (ngày 27/2), mức cao nhất kể từ tháng 7/2025. Các nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông và các chuyên gia kinh tế từ RBC và Barclays đều cảnh báo nếu xung đột lan rộng, giá dầu có thể dễ dàng vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Bà Helima Croft, chuyên gia phân tích kỳ cựu tại RBC, nhận định tác động thị trường từ bất kỳ đợt tăng sản lượng lớn nào của OPEC sẽ bị hạn chế do thiếu hụt khả năng sản xuất thực tế bên ngoài lãnh thổ Saudi Arabia.

Cuộc họp ngày 1/3 chỉ bao gồm 8 thành viên nòng cốt của liên minh (thường gọi là nhóm OPEC8+), gồm Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman. Đây là nhóm quyết định hầu hết các thay đổi về sản lượng của liên minh trong những năm qua.

Trước đó, nhóm này đã tăng hạn ngạch sản xuất khoảng 2,9 triệu thùng/ngày (tương đương 3% nhu cầu toàn cầu) từ tháng 4-12/2025, trước khi tạm dừng tăng trong quý I/2026 do yếu tố mùa thấp điểm.

Giới phân tích dự báo thị trường năng lượng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt và biến động mạnh theo các diễn biến quân sự tại vùng Vịnh trong những ngày tới.

Dù căng thẳng khu vực đang leo thang, Bộ Điện lực Iraq ngày 1/3 cho biết Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, người phát ngôn của Bộ Điện lực khẳng định việc xuất khẩu khí đốt của Iran sang Iraq không dừng lại mà vẫn diễn ra bình thường qua các đường ống dẫn khí chung giữa hai nước.

Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Chính quyền Khu vực Kurdistan (KRG) thông báo hôm 28/2 rằng nguồn cung cấp điện tại khu vực này dự kiến giảm từ 2.500 đến 3.000 MW sau khi hoạt động tại mỏ khí Khor Mor ở tỉnh Sulaimani tạm dừng để đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Trước đó, mỏ Khor Mor từng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào tháng 11/2025, khiến hoạt động tạm ngừng và sản lượng điện của Khu vực Kurdistan giảm gần 80%.

Trước đây, việc xuất khẩu khí đốt từ Iran sang Iraq bị đình chỉ vào ngày 24/1, cắt đứt nguồn nhiên liệu chính cho sản xuất điện, gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia khi nhu cầu tăng cao, sau đó được nối lại ngày 26/2 với 7 triệu m3/ngày.

Theo Bộ Điện lực, lần đình chỉ đó khiến Iraq mất hơn 5.500 MW điện, trong khi sản lượng hiện tại khoảng 17.000 MW nhưng nhu cầu mùa Hè cao điểm vượt 30.000 MW.

Iraq từ lâu đối mặt với tình trạng thiếu điện kinh niên, nhất là mùa Hè và Đông khi tiêu thụ tăng vọt. Dù bình thường nước này sản xuất 20.000-25.000 megawatt nhưng theo Bộ Năng lượng, cần gần 54.000 megawatt để đảm bảo cung cấp liên tục toàn quốc./.

