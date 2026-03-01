Giá vàng dự báo sẽ sớm vượt mốc 5.500 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần giao dịch từ ngày 2-7/3 với tâm lý lạc quan áp đảo. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang và các yếu tố vĩ mô tại Mỹ chưa tạo ra lực cản đủ lớn, kim loại quý này đang đứng trước cơ hội bứt phá mới, mặc dù áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu xuất hiện.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 27/2), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế neo ở mức xấp xỉ 5.278 USD/ounce, tăng mạnh so với tuần trước đó và tiến sát vùng đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1/2026.

Đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, minh chứng cho vai trò "vịnh tránh bão" của vàng khi bất ổn toàn cầu gia tăng.

Động lực tăng trưởng chính hiện nay đến từ rủi ro địa chính trị sau các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Diễn biến này thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, đưa vàng trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh mục của giới đầu tư quốc tế.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan tiếp tục chiếm ưu thế. Khoảng 67% chuyên gia phân tích tại Phố Wall dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.300 USD/ounce trong tuần tới, trong khi tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân dự báo giá tăng lên tới 76%.

Nhiều ý kiến phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng, việc vàng trụ vững trên mốc tâm lý 5.250 USD/ounce là tín hiệu xác nhận khả năng vàng tiến tới vùng kháng cự mạnh 5.500 USD/ounce trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vàng đang nhận được lực đỡ quan trọng từ diễn biến của trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đã giảm xuống dưới ngưỡng 4%, trực tiếp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Về phía chính sách tiền tệ, mặc dù dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng -yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn lộ trình cắt giảm lãi suất -nhưng giới chuyên gia lại nhìn nhận ở một góc độ khác.

Nhiều chuyên gia cho rằng trong kịch bản kinh tế Mỹ suy yếu rõ nét hơn, Fed có thể buộc phải nới lỏng chính sách bất chấp lạm phát cao. Môi trường lãi suất thấp kéo dài được đánh giá là thuận lợi cho xu hướng tăng của vàng trong trung và dài hạn.

Một nền tảng vững chắc khác cho giá vàng chính là nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Việc nhiều quốc gia gia tăng dự trữ vàng trong những năm gần đây phản ánh xu hướng đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Theo đánh giá của một số chuyên gia, nền tảng này giúp giá vàng có sức chống chịu tốt hơn trước các biến động ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường không hoàn toàn thiếu vắng những quan điểm thận trọng. Một số nhóm phân tích cảnh báo áp lực chốt lời có thể gia tăng sau chuỗi tăng giá liên tục của vàng vào đầu tháng 1/2026, đặc biệt nếu xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông hoặc dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. Một số khuyến nghị giao dịch ngắn hạn cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh về vùng 5.100 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới.

Tổng hợp các dữ liệu hiện có, xu hướng tăng của giá vàng trong tuần từ 2–7/3 vẫn chiếm ưu thế với vùng mục tiêu từ 5.300 đến 5.500 USD/ounce. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý rủi ro điều chỉnh khi giá đang ở vùng cao kỷ lục.

Trong ngắn hạn, vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo tin tức địa chính trị và kỳ vọng lãi suất của Fed. Về trung hạn, đây vẫn là tài sản trú ẩn chiến lược khi bức tranh bất ổn toàn cầu chưa có dấu hiệu lắng dịu./.

