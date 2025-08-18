Giá vàng tăng trước thềm cuộc gặp Mỹ-Ukraine

Trong phiên giao dịch chiều 18/8 tại châu Á, giá vàng đã bặt tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần, khi lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Vào lúc 13 giờ 09 phút ngày 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.348,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Giá vàng giao tháng 12/2025 tăng 0,4% lên 3.394,90 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade, giá vàng đã chịu áp lực giảm vào đầu phiên nhưng sau đó đã đảo chiều đi lên khi lực mua xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư xem mức khoảng 3.330 USD/ounce là một mức giá hời.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hơn hai tuần. Điều này cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng trong phiên này. Lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi suất cố định như vàng.

Trong diễn biến địa chính trị có khả năng chi phối giá vàng, dự kiến, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng Tổng thống Zelensky tham gia các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump.

Ông Waterer nhận định rằng thị trường vàng đang chứng kiến những biến động hạn chế theo cả hai chiều tăng và giảm, trước thềm các cuộc họp được dự báo sẽ sôi nổi tại Nhà Trắng trong tuần này, với sự trở lại của ông Zelensky. Vàng được coi là kênh trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming.

Trong một khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo Fed sẽ công bố một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, lần đầu tiên trong năm nay, và có thể có đợt cắt giảm thứ hai vào cuối năm.Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay nhích 0,1% lên 38,02 USD/ounce, và giá bạch kim tăng nhẹ lên 1.336,79 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 18/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

