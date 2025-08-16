Giá vàng thế giới hạ nhiệt sau tín hiệu Mỹ giảm khả năng hạ lãi suất

Giá vàng thế giới giảm 1,8% trong tuần qua sau khi số liệu lạm phát mới công bố làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, trong khi thị trường chuyển hướng chú ý sang các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Số liệu công bố ngày 14/8 cho thấy giá của nhà sản xuất (PPI) tại Mỹ tháng 7/2025 tăng mạnh nhất trong ba năm.

Giới giao dịch nhận định khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 là 89,1%, giảm so với mức khoảng 95% trước khi số liệu được công bố. Giá vàng, tài sản không sinh lời, đã giảm sau khi số liệu được công bố, với giá vàng giao ngay đóng cửa giảm 0,6%.

Giá vàng thường tăng trong môi trường lãi suất thấp hơn, vì lãi suất giảm sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho rằng giá vàng giảm do số liệu PPI mạnh hơn dự kiến cũng sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi trong tháng 7/2025 lên cao hơn. Điều này có khả năng khiến Fed phải thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/8 đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, đề nghị Fed thực hiện một chu kỳ cắt giảm lãi suất sâu, với mức hạ tổng cộng ít nhất 1,50 điểm phần trăm so với hiện tại. Ông cho rằng động thái này nên bắt đầu ngay trong tháng 9/2025, bằng một đợt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Mức cắt giảm lãi suất mà ông Bessent đề xuất cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường. Nếu giảm 1,50 điểm phần trăm, lãi suất điều hành của Fed sẽ về khoảng 2,88%, trong khi thị trường dự báo lãi suất ở mức 3% vào tháng 9 hoặc 10 năm sau.

Trong khi đó, hơn 50% ngành nghề của Mỹ đã báo cáo cắt giảm việc làm trong tháng 7/2025, một diễn biến đáng lo ngại và là dấu hiệu cho các cuộc suy thoái kinh tế trong lịch sử.

Báo cáo việc làm tháng 7 vừa qua của Mỹ cho thấy một bức tranh đáng lo ngại: nền kinh tế chỉ tạo thêm được 73.000 vị trí, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đáng báo động hơn, số liệu việc làm của tháng 5 và tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 258.000 vị trí, cho thấy sức mạnh của thị trường lao động trước đó đã được đánh giá quá cao. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,2%, trong khi tỷ lệ người dân tham gia lực lượng lao động giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống còn 62,2%.

Theo tạp chí Fortune, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là ngành lớn duy nhất vẫn đang tạo thêm việc làm - một dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý. Nhà kinh tế trưởng của công ty phân tích dữ liệu thị trường Moody’s Analytics, ông Mark Zandi mô tả đây là một dấu hiệu cảnh báo "đầy ý nghĩa," thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của các cuộc suy thoái.

Các dấu hiệu căng thẳng cũng đang cũng được thể hiện rõ qua số liệu về trợ cấp thất nghiệp. Gần hai triệu người Mỹ hiện đang nhận hỗ trợ thất nghiệp - con số cao nhất kể từ cuối năm 2021, cho thấy ngày càng nhiều người tìm việc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới.

Còn ngân hàng JPMorgan nhấn mạnh rằng sự sụt giảm nhu cầu lao động ở mức độ nêu trên là một tín hiệu cảnh báo suy thoái. Các công ty thường duy trì tuyển dụng trong những giai đoạn mà họ cho là tăng trưởng kinh tế chậm lại tạm thời. Nhưng trong những giai đoạn nhu cầu lao động giảm cùng với đà suy giảm tăng trưởng, điều này thường là dấu hiệu báo trước cho một đợt cắt giảm nhân sự lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, ông Trump đã đến Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/8 với ông Putin để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin ghi nhận những động thái tích cực trong thương mại và bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghệ số, không gian và Bắc Cực, đồng thời kêu gọi "sang trang mới" và quay trở lại hợp tác.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đạt nhiều thỏa thuận với ông Putin và cho rằng “điều đầu tiên, quan trọng nhất, có lẽ là chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được một giải pháp hòa bình” cho dù giải pháp hoà bình chưa thể tuyên bố.

Nhà chính trị học Pavel Danilin cho rằng, cuộc gặp Alaska khá hiệu quả, chỉ là hiệu quả của nó nằm ở lát cắt khác với kỳ vọng của đa số giới quan sát. Theo ông, khối lượng các vấn đề tích tụ trong quan hệ Nga-Mỹ là rất lớn. Và hiệu quả của cuộc gặp chính là các thỏa thuận đạt được về một số vấn đề này, thông tin sẽ được công khai trong những ngày tới.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, một thành viên quan trọng của phái đoàn đàm phán Nga là ông Kirill Dmitriev đánh giá” “cuộc đối thoại diễn ra rất tích cực và mang tính xây dựng… nhiều vấn đề đã được giải quyết. Một số vấn đề vẫn cần được giải quyết."

Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ cho rằng rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp nhìn chung thúc đẩy nhu cầu vàng.

Giá vàng giao ngay phiên 15/8 hầu như không thay đổi, ở mức 3.336,66 USD/ounce. Trước đó, giá vàng giảm trong phiên 14/8, do số liệu lạm phát cao hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tại Mỹ đã hạ thấp khả năng Fed giảm mạnh lãi suất vào tháng 9/2025, từ đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên. Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 3.337,21 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,7% xuống 3.383,2 USD/ounce.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng cũng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 11/8, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi, trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo lạm phát của Mỹ, yếu tố có thể hé lộ định hướng lãi suất của Fed.

Giá vàng giao tháng 12/2025 giảm 2,5%, chốt phiên ở mức 3.404,70 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao ngay giảm 1,2%, xuống còn 3.358,33 USD/ounce.

Sau đó, giá vàng tăng nhẹ trong phiên 12/8, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Giá vàng cũng tăng trong phiên 13/8, do đồng USD xuống giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada làm việc tại công ty dịch vụ tài chính City Index và FOREX.com nhận định nếu giá vàng vượt qua được ngưỡng kháng cự gần đây quanh mức 3.400 USD/ounce, động lực tăng giá có thể sẽ đến từ các diễn biến địa chính trị nhiều hơn là từ những số liệu kinh tế./.

