Đồng USD bật tăng, giá vàng quay đầu giảm do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống còn 3.337,21 USD/ounce; trong khi chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” đã tăng 0,5%.

Đồng tiền mệnh giá 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch ngày 14/8, do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tại Mỹ đã hạ thấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất quy mô lớn vào tháng 9, từ đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên.

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống còn 3.337,21 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7% xuống 3.383,2 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,5% từ mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng từ mức thấp nhất trong một tuần, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức dự báo 2,5%. Dữ liệu giá sản xuất mạnh hơn của Mỹ đã làm giảm bớt những đồn đoán về một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới. Cùng lúc đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng thấp hơn dự kiến, ở mức 224.000 đơn so với dự báo 228.000 đơn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết giá vàng giảm do số liệu PPI mạnh hơn dự kiến của Mỹ có thể làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Ông giải thích rằng những số liệu này cũng sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed - là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, trong tháng 7 lên cao hơn. Điều này có khả năng khiến Fed phải thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và có thêm một đợt giảm tương tự vào tháng 10. Vàng, một kênh trú ẩn an toàn truyền thống trong thời kỳ kinh tế hoặc địa chính trị căng thẳng, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Kiril Kirilenko, nhà phân tích kim loại quý cao cấp tại CRU, nhận định rằng đà tăng giá của vàng chưa dừng lại mà chỉ đang trong giai đoạn củng cố. Theo ông, bên mua đang chờ đợi một chất xúc tác mới, và các đợt cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố khơi lại đà tăng này. Ông Kirilenko dự đoán giá vàng có khả năng sẽ hướng đến mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 1,3% xuống còn 37,97 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.354,33 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 14/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,70-124,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

