Giá vàng ngày 16/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (16/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tuần qua, giá vàng thế giới giảm do dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản.

Sáng 16/8, giá vàng giao ngay đang ở mức 3.335,94 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade nhận định rằng giá vàng đang chịu tác động của việc chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh, khiến các nhà đầu tư nghi ngờ mức độ Fed có thể giảm lãi suất trong năm nay.

Theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ vừa công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7/2025 đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo tăng 2,5%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là 224.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 228.000 đơn.

Chuyên gia Waterer cảnh báo nếu chỉ số PPI tiếp tục tăng và kéo theo CPI tăng tốc thì kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất có thể bị thu hẹp, từ đó làm ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư vào vàng do yếu tố lãi suất.

Vàng thường có sức hấp dẫn với nhà đầu tư trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, sáng 16/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

1608-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1608-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1608-gia-vang-doji.png
