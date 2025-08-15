Giá vàng SJC đảo chiều giảm, giao dịch ở mức 124,5 triệu đồng

Kinh tế

Giá vàng trong nước sáng 15/8 đồng loạt quay đầu giảm, trong đó vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng thêm 9 đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng đảo chiều giảm 200.000 đồng, giao dịch ở mức 124,5 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (15/8) đảo chiều giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,7-124,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117-120 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,2-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.339 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.249 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.440 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.060-26.440 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng không đổi so với phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.087-26.447 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 17 đồng; Ngân hàng BIDV lại giảm 20 đồng, hiện đang giao dịch quanh mức 26.080-26.440 đồng/USD./.

