Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng mỗi lượng phiên đầu tuần

Giá vàng SJC trong sáng nay tăng 200.000 đồng/lượng, thị trường vàng trong nước sôi động, hiện giao dịch quanh mức 124,7 triệu đồng mỗi lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng mỗi lượng phiên đầu tuần. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng mỗi lượng phiên đầu tuần. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (18/8) đảo chiều tăng 200.000 đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,7-124,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,6-119,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117-120 triệu đồng/lượng, cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.346 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 106,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.245 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.440 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng giao dịch từ 26.090-26.450 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 10 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.070-26.450 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 10 đồng so với phiên trước./.

(Vietnam+)
