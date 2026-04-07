Hội đồng Nhà nước Libya bác đề xuất chia sẻ quyền lực do Mỹ đưa ra

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 7/4, Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya đã bác đề xuất, do cố vấn cấp cao về châu Phi của Tổng thống Mỹ Massad Boulos đưa ra, nhằm thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU), có trụ sở ở thủ đô Tripoli và các phe phái đối địch tại quốc gia Bắc Phi này.



Trong tuyên bố chính thức, hội đồng này nhấn mạnh mọi giải pháp chính trị hoặc kinh tế không dựa trên Thỏa thuận Chính trị Libya – văn bản do Liên hợp quốc làm trung gian ký năm 2015 – đều bị coi là “vô hiệu và không có giá trị.”



Theo truyền thông địa phương, đề xuất trên nhằm thành lập một chính phủ đại diện cho cả miền Đông và miền Tây Libya, tuy nhiên Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya đã tiến hành bỏ phiếu và đi đến quyết định “bác bỏ dứt khoát.”



Một nội dung đáng chú ý của đề xuất này là việc bổ nhiệm Saddam Haftar – con trai của Tướng Khalifa Haftar – làm Chủ tịch Hội đồng Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Libya.

Trong khi đó, Thủ tướng GNU Abdul Hamid Dbeibeh sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.



Đề xuất nói trên được cho là nhằm dung hòa các lực lượng đối địch mà không cần thông qua bầu cử, điều khiến nhiều bên tại Libya phản đối.



Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya đã rơi vào tình trạng chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli và chính quyền miền Đông do lực lượng quân sự của Tướng Haftar hậu thuẫn.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia Libya đã thông báo kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, tuy nhiên tiến trình chính trị tại quốc gia này vẫn đối mặt nhiều thách thức do bất đồng giữa các phe phái và sự can dự từ bên ngoài.



Giới phân tích nhận định việc Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya bác bỏ đề xuất mới cho thấy các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho nước này tiếp tục gặp nhiều trở ngại, trong khi tình trạng chia rẽ quyền lực vẫn chưa có dấu hiệu sớm được giải quyết./.

