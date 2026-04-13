Hơn 100 người thiệt mạng trong cuộc không kích ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng sau khi các máy bay quân sự của Nigeria không kích vào một khu chợ khi săn lùng các tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Boko Haram ở khu vực Đông Bắc nước này tối 11/4.

Khu chợ Jilli nằm trong một ngôi làng thuộc huyện Geidam, bang Yobe. Đây là nơi giáp ranh với Borno - khu vực được xem là “tâm điểm” của cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua ở Nigeria, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Không quân Nigeria xác nhận đã tiến hành không kích tiêu diệt các tay súng trên tại khu vực Jilli thuộc bang Borno, song không đề cập đến việc tấn công trúng khu chợ này.

Theo một nguồn tin tình báo, khu chợ Jilli hoàn toàn do Boko Haram kiểm soát. Nhóm này vừa đảm bảo an ninh vừa thu thuế từ các tiểu thương.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ngoài số người thiệt mạng còn có 35 người bị thương nặng. Trong khi đó, một quan chức địa phương cho hay số người thiệt mạng trong cuộc tấn công này lên tới hơn 200 người.

Bạo lực đang có xu hướng gia tăng trên khắp miền Bắc Nigeria, nơi có phần lớn dân số theo đạo Hồi.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã phải đối phó với các cuộc nổi dậy thánh chiến suốt 17 năm qua, trong đó có các cuộc tấn công của Boko Haram và lực lượng tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi" (ISWAP)./.

