Phiến quân Boko Haram sát hại 60 dân làng ở Đông Bắc Nigeria

Các tay súng Boko Haram đã tấn công một ngôi làng ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria, vào cuối tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng.

Thống đốc bang, ông Babagana Zulum, cho biết các tay súng đã sát hại ít nhất 60 cư dân của ngôi làng Darul Jamal thuộc vùng Bama. Đây đều là những người mới trở về từ một trại tị nạn ở trong nước.

Thống đốc Zulum cho biết những người này trở về theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương và được cam kết đảm bảo về an ninh cũng như cung cấp lương thực và các vật dụng cần thiết nhằm ổn định lại cuộc sống.

Một nhân chứng sống sót, anh Mohammed Babagana, cho hay nhóm phiến quân tràn vào làng và tiến hành vụ tấn công vào chiều muộn ngày thứ Sáu.

Theo thông báo của người đứng đầu chính quyền vùng Bama, ông Modu Gujja, có hơn 10 ngôi nhà bị phóng hỏa và hơn 100 người phải sơ tán.

Boko Haram là một nhóm thánh chiến bản địa ở Nigeria và bắt đầu nổi lên từ năm 2009 để chống lại nền giáo dục phương Tây cũng như áp đặt các quy định hà khắc của người Hồi giáo.

Các cuộc tấn công do nhóm này thực hiện cũng lan tới cả các quốc gia láng giềng phía Bắc của Nigeria, trong đó có Niger, khiến khoảng 35.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Sau cái chết của tên cầm đầu Abubakar Shekau vào năm 2021, lực lượng này chia tách thành 2 nhánh.

Một nhánh được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hậu thuẫn và được gọi là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) chuyên tấn công các mục tiêu quân sự.

Nhánh còn lại có tên gọi tắt là JAS, chuyên tấn công dân thường và những người có liên hệ với IS, tiến hành bắt cóc và đòi tiền chuộc./.

