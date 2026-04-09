Libya công bố phát hiện mới về dầu khí tại bể trầm tích Ghadames

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 7/4 thông báo phát hiện mới về dầu và khí đốt tại bể trầm tích Ghadames, khu vực Tây Nam nước này.

Theo thông cáo của NOC, giếng khoan thăm dò đạt độ sâu cuối cùng là khoảng 2.572 m, với sản lượng ước tính khoảng 368.119 m³ khí đốt/ngày, cùng khoảng 327 thùng condensate/ngày, khai thác từ các tầng địa chất. Condensate là một loại dầu nhẹ, có giá trị cao.

Bể trầm tích Ghadames nằm tại khu vực biên giới giữa Libya, Algeria và Tunisia, cách thủ đô Tripoli khoảng 600-620 km về phía Tây Nam. Đây được xem là một trong những bể dầu khí quan trọng nhất tại Bắc Phi nhờ trữ lượng dầu và khí đốt đáng kể.

Dầu khí hiện là nguồn thu chủ yếu của Libya. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất dầu khí trong những năm gần đây thường xuyên bị gián đoạn do xung đột và bất ổn chính trị trong nước.

Giới chuyên gia nhận định phát hiện mới này có thể góp phần hỗ trợ Libya duy trì sản lượng và tăng nguồn thu trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ổn định ngành năng lượng./.

