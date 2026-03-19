Italy phát hiện mỏ khí đốt lớn ở ngoài khơi Libya

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy vừa phát hiện hơn 1.000 tỷ feet khối (khoảng 28 tỷ mét khối) khí đốt ngoài khơi Libya, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế.

Các mỏ khí được phát hiện tại hai cấu trúc BESS 2 và BESS 3, cách bờ biển Libya khoảng 85 km, với trữ lượng được đánh giá có khả năng khai thác thương mại cao.

Đáng chú ý, khu vực này chỉ cách mỏ Bahr Essalam - mỏ khí ngoài khơi lớn nhất của Libya - khoảng 16 km, cho phép kết nối nhanh với hạ tầng sẵn có, rút ngắn thời gian đưa vào khai thác và giảm chi phí.

Theo Eni, nguồn khí từ các mỏ mới không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước của Libya mà còn được xuất khẩu sang Italy, qua đó củng cố quan hệ năng lượng giữa hai nước.

Công ty dầu khí quốc gia National Oil Corporation cho biết sản lượng bổ sung có thể đạt khoảng 130 triệu feet khối mỗi ngày, góp phần thu hẹp khoảng cách cung-cầu.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga, đồng thời tăng cường khai thác các nguồn năng lượng gần khu vực.

Libya đang nổi lên như một đối tác quan trọng nhờ vị trí địa lý thuận lợi và chi phí vận chuyển thấp.

Eni, doanh nghiệp hoạt động tại Libya từ năm 1959, hiện là nhà sản xuất năng lượng nước ngoài lớn nhất tại quốc gia Bắc Phi này.

Thông qua liên doanh Mellitah Oil & Gas, công ty đang đặt mục tiêu nâng sản lượng khí lên 750 triệu feet khối/ngày vào năm 2026.

Giới phân tích nhận định, phát hiện mới có thể góp phần định hình lại dòng chảy năng lượng tại khu vực Địa Trung Hải, đồng thời củng cố vai trò của Libya trong chiến lược an ninh năng lượng của châu Âu./.

