Châu Phi đẩy mạnh kế hoạch điện hạt nhân đảm bảo an ninh năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hiện có hơn 20 trong tổng số 54 quốc gia tại châu lục này đang nghiên cứu hoặc triển khai các chương trình liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Các nước như Kenya, Rwanda và Nam Phi đã công khai ủng hộ việc mở rộng năng lực hạt nhân trong dài hạn.

Đối với những quốc gia đã có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Trong khi đó, các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng, coi đây là giải pháp chiến lược nhằm ứng phó với biến động thị trường năng lượng.

Nhiều đối tác quốc tế như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hiện diện tại châu Phi thông qua việc chào bán công nghệ lò phản ứng module nhỏ (SMR). Đây là giải pháp có chi phí thấp hơn, linh hoạt hơn so với các nhà máy quy mô lớn, dù vẫn cần thời gian dài để triển khai.

Tại Kenya, kế hoạch đưa vào vận hành lò phản ứng đầu tiên dự kiến vào năm 2034. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đã tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ai Cập và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các quốc gia châu Phi.

Dù được đánh giá là nguồn năng lượng sạch, ít phát thải khí nhà kính, điện hạt nhân vẫn đặt ra những thách thức liên quan đến xử lý chất thải phóng xạ và an toàn vận hành.

Tuy vậy, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh và hệ thống lưới điện còn hạn chế, nhiều quốc gia châu Phi coi đây là hướng đi quan trọng để bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai./.

