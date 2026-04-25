Mali ghi nhận nhiều vụ nổ và tiếng súng ở các thành phố

Ngày 25/4, nhiều vụ nổ lớn và tiếng súng đã được ghi nhận ở các thành phố tại Mali, trong đó có Kati - nơi ở của người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, Tướng Assimi Goita.

Tại Kati, ngoại ô Bamako, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn vào sáng sớm 25/4. Ngoài ra, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Mopti, Gao, Sevare và Kidal.

Theo các nguồn tin địa phương, nhiều tiếng nổ vẫn đang tiếp diễn, trong khi người dân đang ở trong nhà vì sợ hãi và bất an.

Trong tuyên bố, quân đội Mali cho biết đã giao tranh với "các nhóm khủng bố."

Theo đó, các nhóm khủng bố chưa rõ danh tính đã nhắm mục tiêu vào một số điểm và doanh trại ở thủ đô và một số thành phố.

Theo một nguồn tin an ninh, đây được cho là các vụ tấn công phối hợp nhắm vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Mali.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận tiến hành các vụ tấn công. Tuy nhiên, các phần tử thánh chiến đã từng tìm cách làm tê liệt thủ đô bằng cách cắt đứt nguồn cung nhiên liệu vào năm 2025.

Quốc gia Tây Phi này lún sâu vào khủng hoảng an ninh từ năm 2012 do sự hoành hành của các nhóm thánh chiến và băng nhóm tội phạm.

Ngoài ra, nước này cũng trải qua các cuộc đảo chính liên tiếp vào năm 2020, 2021 và hiện đang được dẫn dắt bởi một chính quyền quân sự./.

