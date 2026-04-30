51 năm thống nhất đất nước: Từ biểu tượng 30/4 đến động lực cho phát triển

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, tự do. 51 năm sau, tinh thần đoàn kết ấy tiếp tục trở thành nguồn lực to lớn, giúp siêu đô thị mang tên Bác vượt qua thách thức, vững bước trên hành trình xây dựng và phát triển trong thời đại mới.

Vang mãi tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng dư âm của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 vẫn còn vang vọng. Thời khắc những đoàn quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng hòa - đã khép lại cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước.

Từ đó đến nay, qua nhiều hội thảo lịch sử, nghiên cứu khoa học và ý kiến của các nhà khoa học, học giả, nhân chứng lịch sử, một nhận định chung được khẳng định: đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại - một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử đã ghi dấu ngày 30/4/1975 như một mốc son chói lọi, nơi hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhìn lại hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có thể khẳng định: chiến thắng ấy là kết tinh cao nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó hệ thống Mặt trận giữ vai trò nòng cốt, kết nối các tầng lớp nhân dân cùng chung khát vọng độc lập, thống nhất. Suốt gần nửa thế kỷ, đồng bào hai miền Nam-Bắc không quản ngại hy sinh; hậu phương miền Bắc dốc toàn lực chi viện cho tiền tuyến miền Nam, thể hiện ý chí sắt son, sẵn sàng hy sinh tất cả cho hòa bình, thống nhất đất nước.

Trong suốt cuộc kháng chiến, ở miền Bắc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hạt nhân đoàn kết, quy tụ toàn dân xây dựng hậu phương vững chắc. Ở miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ chung.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sự đùm bọc, chở che và nổi dậy đồng loạt của quần chúng nhân dân miền Nam đã tạo điều kiện để các binh đoàn chủ lực tiến công thần tốc, đánh thẳng vào trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn, làm nên ngày toàn thắng.

Chợ Bến Thành được coi là biểu tượng du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ trong nắng Tháng Tư lịch sử. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là thắng lợi của chính nghĩa, của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất non sông.



Chiến thắng ấy khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một,” đồng thời đánh dấu việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện trọn vẹn tâm nguyện và lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, để Bắc-Nam sum họp một nhà.

Đúc kết những bài học kinh nghiệm lý luận và thực tiễn từ Đại thắng mùa Xuân 1975 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến bài học về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại… Chính từ nguồn sức mạnh to lớn ấy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên Chiến thắng 30/4/1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng thuận tạo sức bật cho sự phát triển

Nhìn lại hành trình 51 năm qua, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu sau giải phóng với muôn vàn khó khăn, đến giai đoạn đổi mới và nay là kỷ nguyên phát triển bền vững sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lấy sự đồng thuận của lòng dân làm điểm tựa cho sự phát triển.

Bài học từ Chiến thắng 30/4/1975 về sức mạnh “đại đoàn kết toàn dân,” sự đồng thuận của nhân dân đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp nối, phát huy, để từ đó tạo cơ sở, kiến tạo niềm tin và nền tảng cho sự bứt phá của Thành phố trên con đường phát triển.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên từng đúc kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là nơi khởi xướng và thực hiện thành công nhiều chương trình hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần quan trọng cho sự phát triển của Thành phố.

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi cách đây 115 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, rực nắng Tháng Tư. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong giai đoạn 2020-2021, khi Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, một biến cố chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, giữa những lúc nguy nan ấy, tinh thần đại đoàn kết toàn dân dân Thành phố thể hiện rõ hơn bao giờ hết, trở thành sức mạnh, ý chí quật cường giúp Thành phố vượt qua cơn đại dịch.

Trong những ngày tháng khốc liệt ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, hạt nhân kết nối tình đoàn kết mọi người dân đã tiếp nhận hàng chục nghìn tỷ đồng để chăm lo cho hàng trăm nghìn người yếu thế, người gặp khó khăn, nạn nhân đại dịch; triển khai nhiều mô hình sáng tạo giải quyết những vấn đề cấp bách, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, cùng chính quyền thành phố vượt qua đại dịch; nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển kinh tế, xã hội sau dịch.

Trong giai đoạn hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất đứng trước tiềm năng, cơ hội lịch sử trở thành một siêu đô thị đa trung tâm đầy tiềm năng phát triển bền vững của đất nước và mang tầm khu vực, nhưng đối mặt trước bộn bề những khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về phát huy truyền thống đại đoàn kết, tư tưởng “dân là gốc,” tạo sự đồng thuận của nhân dân để khơi dậy sức mạnh nội sinh và huy động mọi nguồn lực xã hội cho công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

Một minh chứng rõ nét cho sức mạnh đồng thuận xã hội là, ngay tại đô thị “tấc đất tấc vàng,” chỉ trong giai đoạn 2022-2025, người dân Thành phố đã tự nguyện hiến gần 2.000 m² đất để mở rộng hẻm, với tổng kinh phí thực hiện gần 700 tỷ đồng. Trước đó, giai đoạn 2000-2021, hơn 168.000 hộ gia đình đã hiến khoảng 5,3 triệu m² đất, trị giá trên 10.000 tỷ đồng, phục vụ các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng đường, hẻm và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Dự án Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn khi hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu vào cuối năm 2025, chỉ sau hai năm triển khai. Kết quả này có được nhờ sự đồng thuận, sẵn sàng di dời của hàng nghìn hộ dân vì lợi ích chung, góp phần thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Gần đây, trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức hơn 3.000 hội nghị với trên 156.000 lượt người tham gia để lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử; tổ chức hơn 5.000 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 450.000 lượt người tham dự, ghi nhận gần 20.000 ý kiến; đồng thời triển khai gần 6.000 cuộc mạn đàm tiểu sử người ứng cử, thu hút khoảng 348.000 lượt cử tri tham gia.

Tỉ lệ cử tri Thành phố đi bầu cử đạt hơn 99% và không có trường hợp nào phải bầu lại thể hiện sự thành công của một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, đầy ý nghĩa được xây dựng bằng sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân Thành phố khi thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm công dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định: Thành phố đang bước vào giai đoạn mới - giai đoạn của đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, bền vững với khát vọng lớn “Vì hạnh phúc của Nhân dân.”

Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất - từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia. Mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả Thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc.

Có thể khẳng định, sau 51 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát huy vai trò “đầu tàu kinh tế” của cả nước, đồng thời là nơi lan tỏa sâu sắc tinh thần nghĩa tình, gắn kết cộng đồng - nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Tiếp nối hào khí của Ngày chiến thắng 30/4/1975, phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh tự tin vươn mình trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cả nước và niềm tự hào mang tên Bác Hồ kính yêu./.

