Dông lốc gây thiệt hại nặng tại Đồng Tháp

Trận dông lốc làm 24 căn nhà của người dân bị tốc mái, 1 điểm trường bị hư hỏng phần mái hoàn toàn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 630 triệu đồng, tuy nhiên, không ghi nhận thương vong.

Nhựt An
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Sáng 20/4, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trận dông lốc lớn chiều 19/4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân và tổ chức tại ấp Nhứt, xã An Long.

Theo báo cáo nhanh của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Long, trận dông lốc làm 24 căn nhà của người dân bị tốc mái (trong đó, 8 căn tốc mái hoàn toàn, 16 căn bị thiệt hại nhẹ); 1 công ty may bị tốc mái (mức độ nhẹ); 1 điểm trường (điểm phụ của Trường Tiểu học An Phong 1) bị hư hỏng phần mái hoàn toàn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 630 triệu đồng. Tuy nhiên, không ghi nhận thương vong về người do trận dông lốc gây ra.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Long đã phối hợp cùng các ngành, các đoàn thể và lực lượng tại chỗ đến địa bàn ấp Nhứt để thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng; huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục tạm thời để ổn định chỗ ở.

Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp cây đổ ngã trên các tuyến đường giao thông nông thôn ngay trong đêm 19/4, đảm bảo việc đi lại của người dân trên địa bàn.

Cùng đó, địa phương rà soát, lập danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do dông lốc để đề xuất mức hỗ trợ kịp thời cho người dân, góp phần sớm ổn định cuộc sống.

Từ năm 2025 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận gần 30 trận mưa lớn kèm dông lốc, sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương; hơn 840 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 81 căn sập hoàn toàn, trên 760 căn bị tốc mái; đồng thời, làm hư hại nhiều tài sản, cây ăn quả và hoa màu của người dân… Ước thiệt hại về dông lốc, sét là hơn 35 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
