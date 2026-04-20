Quảng Ngãi dùng KPI trong giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá cán bộ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang giao Sở Nội vụ đưa chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá theo chỉ số Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), thực hiện đánh giá định kỳ theo từng quý, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nhận xét cán bộ lãnh đạo theo từng quý…

Đến hết quý 1/2026, tổng số vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân hơn 523 tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước là 11%, xếp thứ 21/34 địa phương cả nước.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quán triệt yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ và chất lượng là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện công vụ; xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là người đứng đầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và địa phương phải xác định vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết ngay các công việc còn tồn đọng để triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với 90 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I/2026 thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập trung chỉ đạo, chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán; có giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án không né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình…

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu Lý Sơn cần tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường để bảo đảm tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; lãnh đạo các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường làm ảnh hưởng đến tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn…./.

