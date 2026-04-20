Tỉnh Khánh Hòa chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ” nhân dân

Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 88,24%, cho thấy những nỗ lực cải cách hành chính đang phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá thực chất

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, quy mô khảo sát được thực hiện với 6.000 phiếu, triển khai tại 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 3 cơ quan ngành dọc (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh) và Ủy ban Nhân dân 64 xã, phường.

Sau khi thực hiện phúc tra, khảo sát bổ sung và loại bỏ các phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu hợp lệ thu về là 5.636 phiếu, đạt 93,93%. Trong tổng số 5.636 phiếu khảo sát hợp lệ có 88,62% người trả lời phiếu là cá nhân/hộ gia đình; 8,66% là đại diện doanh nghiệp/hợp tác xã; 2,82% là đại diện tổ chức, cơ quan hành chính/sự nghiệp. Về giới tính có 57,86% nữ và 42,14% nam.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, các tiêu chí khảo sát được xây dựng bám sát phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-BNV ngày 11/12/2023 của Bộ Nội vụ.

Việc đánh giá được thực hiện trên 5 tiêu chí gồm: tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức, viên chức; kết quả giải quyết công việc; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi.

Kết quả cho thấy, chỉ số hài lòng chung của khối sở đạt 89,08%, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh 0,84% nhưng chưa đạt mục tiêu 90% theo kế hoạch năm 2025. Chỉ số hài lòng của các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh là 86,46%, (Công an tỉnh đạt 87,33%; Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt 86,45% và Thuế tỉnh đạt 85,23%).

Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường có chỉ số mức độ hài lòng chung cao nhất với 89,18%, chỉ thấp hơn mục tiêu đề ra 0,82%. Mức độ hài lòng của Ủy ban Nhân dân các xã, phường nằm trong khoảng 82,67%-94,77% (chênh lệch 12,1%).

Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỷ lệ không hài lòng và rất không hài lòng đều dưới 1% ở cả 3 khối, cho thấy đa số người dân ghi nhận nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đặc biệt sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tiêu chí “sự phục vụ của công chức, viên chức” là điểm sáng, đạt khoảng 90% ở cả 3 khối, phản ánh sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

Công tác công khai thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện đầy đủ; quy trình tiếp nhận, trả kết quả đảm bảo minh bạch; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở mức cao; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực được phản ánh rất thấp.

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”

Thông qua kết quả khảo sát, tỉnh Khánh Hòa cũng nhìn nhận thực tế, chưa có khối cơ quan nào đạt mục tiêu 90% theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2025; mức độ hài lòng tuy khá nhưng chưa thực sự bền vững, đồng đều giữa các tiêu chí.

Hai tiêu chí có điểm thấp nhất là “tiếp cận dịch vụ” và “tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi,” phản ánh hạn chế về hạ tầng số, chất lượng cung cấp thông tin và cơ chế phản hồi.

Chị Nguyễn Hồng Diệp, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ sản xuất Hồng Phát cho biết, chị vừa thực hiện xong thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận sản phẩm xuất khẩu tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Theo chị Diệp, quy trình giải quyết thủ tục hiện nay khá thuận tiện, thời gian xử lý được rút ngắn so với trước, tuy nhiên, chị vẫn gặp một số khó khăn khi tra cứu thông tin trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhất là vào thời điểm lượng người truy cập đông, hệ thống còn chậm, đôi lúc xảy ra lỗi khiến việc nộp hồ sơ bị gián đoạn.

Trước thực tế đó, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân một cách thực chất và bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ hài lòng tối thiểu 95%, đưa chỉ số hài lòng (SIPAS) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Các cơ quan, địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm tái sử dụng thông tin, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để vận hành ổn định, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, từ ngày 1/4/2026, Khánh Hòa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng bản điện tử qua tài khoản của tổ chức, cá nhân; đồng thời dừng trả bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu trong toàn bộ quá trình tổ chức thực thi công vụ; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương đang rất nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp; chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ,” từ “hài lòng” sang “rất hài lòng,” tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân một cách bền vững./.

