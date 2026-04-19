15 dự án được giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên và trao giải cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 8-năm 2026 được tổ chức chiều 19/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết: Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (từ 17-19/4), Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với 135 đội thi, gần 600 học sinh, sinh viên, cùng sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, Ngày hội không chỉ là một sự kiện chuyên môn mà thực sự trở thành không gian hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia; nền tảng kết nối tri thức-công nghệ-thị trường; vườn ươm khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ tương lai.

Theo Thứ trưởng, điểm nổi bật năm nay là sự chuyển biến rõ nét từ “ý tưởng” sang “sản phẩm,” từ “phong trào” sang “hiệu quả thực chất,” đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và định hướng đổi mới giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, Ngày hội đã tăng cường các hoạt động mang tính trải nghiệm và kết nối thực chất: tổ chức các phiên tư vấn chuyên sâu theo lĩnh vực; bố trí khu vực kết nối để các dự án làm việc trực tiếp với chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ; giới thiệu không gian trưng bày theo tuyến tham quan nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo điều kiện để dự án nhận phản hồi, hoàn thiện sản phẩm; đồng thời tổ chức các phiên chia sẻ, tọa đàm, hội nghị-diễn đàn chuyên đề để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và phổ biến định hướng triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả cuộc thi có nhiều dự án với sản phẩm cụ thể; có mô hình kinh doanh rõ ràng; có khả năng phát triển và lan tỏa xã hội. Nhiều nhóm đã thể hiện tinh thần “dám nghĩ-dám làm-dám chịu trách nhiệm,” chủ động tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự án qua từng vòng, qua đó, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tích cực trong học sinh, sinh viên. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp học đường đang đi đúng hướng.

“Ngày hội kết thúc không phải là điểm dừng của dự án mà các em cần phải tiếp tục kiên trì hoàn thiện sản phẩm, mạnh dạn thử nghiệm trong môi trường phù hợp, chủ động kết nối và chứng minh hiệu quả bằng kết quả cụ thể” - Thứ trưởng chia sẻ.

Để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2035, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục kiện toàn đầu mối và bố trí nguồn lực phù hợp; tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cố vấn theo hướng thực chất; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và địa phương để có bài toán thực tiễn; thống nhất cách ghi nhận, báo cáo kết quả theo chỉ tiêu tối thiểu và chống hình thức, coi trọng minh chứng.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 9.

Ban tổ chức khuyến khích các dự án gắn với chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các vấn đề thiết thực của cộng đồng; coi trọng minh chứng và kết quả đầu ra theo phương châm: sản phẩm thật-thử nghiệm thật-hợp tác thật-tác động thật.

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và lựa chọn 135 dự án xuất sắc tham dự Vòng Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 8.

Quy trình chấm thi năm nay được thực hiện khoa học, đánh giá thực chất, theo minh chứng. Mỗi dự án được xem xét một cách toàn diện, dựa trên nhiều khía cạnh, theo tiêu chí đánh giá khác nhau. Bên cạnh đó, tăng cường tương tác trực tiếp, phản biện sâu, giúp làm rõ bản chất của dự án. Điểm số phản ánh trung thực năng lực và ý tưởng của các đội thi.

Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao chất lượng các đội thi năm nay, đồng đều, mức độ cạnh tranh năng lực mạnh, thể hiện được sự vượt trội, bám sát các vấn đề cấp thiết của xã hội, tính sáng tạo rõ nét, nhiều dự án đã có mô hình mẫu, rõ kết quả, rõ minh chứng.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 55 giải Ba, 34 giải Khuyến khích cho cả 3 khối thi (khối học sinh, khối sinh viên, khối giáo dục nghề nghiệp).

Tại lễ bế mạc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp./.

