Khởi nghiệp từ trường học: Cần ý tưởng thực tế và sự chung tay của cộng đồng

Làm sao để các ý tưởng khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào, đoạt giải và dừng lại sau các cuộc thi là vấn đề được các diễn giả tập trung thảo luận tại diễn đàn “Khởi nghiệp từ trường học giai đoạn 2026–2035: Cơ hội - Nguồn lực - Hành động” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, 19/4.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII.

Ý tưởng phải từ thực tiễn

Theo ông Phạm Tuấn Hiệp, Tổng Thư ký Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội, trong giai đoạn mới, khởi nghiệp chỉ là một phần trong tổng thể hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cả khu vực công.

Theo ông, cơ hội khởi nghiệp không nằm ở những ý tưởng xa vời mà ở chính những “bài toán mở” của nền kinh tế Việt Nam: từ nghịch lý nông sản “được mùa, mất giá” đến thực trạng nhiều ngành hàng còn đứt gãy chuỗi giá trị, thiếu dữ liệu thị trường và yếu về logistics.

Dẫn chứng từ thực tế, ông Hiệp cho biết tình trạng hàng nghìn tấn nông sản phải “giải cứu” không xuất phát từ chất lượng sản phẩm, mà từ sự đứt gãy của toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến phân phối và tiêu thụ.

Từ thực tế này, khởi nghiệp không còn là cuộc tìm kiếm những ý tưởng độc lạ, mà là quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ và xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường. “Đổi mới sáng tạo không phải câu chuyện của một startup, mà là của cả một chuỗi giá trị,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Cùng quan điểm này, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên cho rằng trong bối cảnh mới, cơ hội không chỉ đến từ việc tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới mà còn đến từ việc giải quyết tốt hơn một vấn đề thật của nhà trường, của doanh nghiệp, của địa phương và của cộng đồng.

Các diễn giả trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Kiều Công Thưởng, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam-VNFund, cho rằng cơ hội và nguồn lực chưa bao giờ dồi dào như hiện nay, nhưng điều quyết định là khả năng nhìn ra vấn đề và dấn thân đến cùng.

“Không ít dự án thất bại không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì không gắn với nhu cầu thị trường hoặc không đủ năng lực triển khai,” ông nói.

Cần sự chung tay

Khi đã nhìn ra vấn đề, việc đưa từ ý tưởng thành sản phẩm là một khoảng cách lớn. Theo các chuyên gia, khởi nghiệp không phải là một khoảnh khắc mà là một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và khả năng thích ứng liên tục. Khởi nghiệp luôn diễn ra trong điều kiện thiếu dữ liệu, hạn chế nguồn lực và áp lực thời gian. Vì vậy, với học sinh, sinh viên, quá trình này còn cần sự hỗ trợ đồng hành của nhiều bên, từ nhà trường, doanh nghiệp, mạng lưới chuyên gia cố vấn.

“Điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là có bao nhiêu ý tưởng, mà là làm thế nào để một ý tưởng có thể đi tiếp,” Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt nói.

Theo đó, ông Đạt bày tỏ mong muốn các cơ sở giáo dục, các tổ chức đồng hành, các doanh nghiệp và chuyên gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xây dựng đầu mối hỗ trợ, phát triển mạng lưới cố vấn, tạo không gian sáng tạo, tạo điều kiện thử nghiệm, đặt bài toán từ thực tiễn và hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường triển khai thực tế.

Ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Cùng quan điểm này, bà Phạm Hoài Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều dự án sinh viên thất bại không phải vì ý tưởng yếu, mà vì thiếu một lộ trình phát triển bài bản.

Từ thực tiễn hỗ trợ sinh viên, bà Hoài Anh đề xuất mô hình gồm các giai đoạn: hình thành ý tưởng từ nghiên cứu khoa học; thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; hoàn thiện qua các cuộc thi và phản biện; kết nối doanh nghiệp, tham gia ươm tạo; và cuối cùng là thương mại hóa sản phẩm.

Awake Drive, dự án do nhóm sinh viên 18–20 tuổi phát triển, được nhắc tới như một ví dụ tiêu biểu. Khởi đầu từ ý tưởng ứng dụng công nghệ sóng não giúp tài xế duy trì trạng thái tỉnh táo, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn hoàn thiện, từng bước kết nối với chuyên gia và tiếp cận nhà đầu tư.

Từ thực tiễn này, bà Hoài Anh cho rằng vai trò của nhà trường không còn dừng ở đào tạo, mà từng bước trở thành “bệ phóng” cho khởi nghiệp, thông qua hệ thống phòng thí nghiệm, giảng viên hướng dẫn, các trung tâm đổi mới sáng tạo và mạng lưới kết nối doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà trường không thể thay thế thị trường. Doanh nghiệp và nhà đầu tư mới là những mắt xích quyết định ở giai đoạn thương mại hóa.

Khẳng định nguồn lực không tự sinh ra mà cần được đánh thức bởi khát vọng, bà Hoài Anh cho rằng đổi mới, sáng tạo là cuộc chơi tập thể và việc tối ưu hóa quan hệ chính là tối ưu hóa nguồn lực. Khi đó, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên sẽ có điều kiện để phát triển chứ không chỉ dừng ở ý tưởng hay phòng thí nghiệm.

Diễn đàn là hoạt động cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông. Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh việc tạo cơ chế để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dấn thân, sáng tạo. Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu dạy học gắn với thực tiễn, khuyến khích nghiên cứu khoa học.

Mới đây, ngày 5/4, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội./.

