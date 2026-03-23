Trao 30 giải "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải các ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" năm 2025.

Hoài Nam
Các gương mặt tiêu biểu đoạt giải "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ tôn vinh phụ nữ tiêu biểu đại diện cho tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và khát vọng phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chiều 23/3 tại Hà Nội.

Lễ tôn vinh và trao giải các ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" năm 2025, vinh danh các phụ nữ tiêu biểu tại 5 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, An Giang, Nghệ An, Vĩnh Long, Cà Mau).

Cuộc thi được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, khả thi và có tính bền vững; đồng thời khích lệ tinh thần chủ động, tự tin phát triển kinh tế của phụ nữ trên toàn quốc.

Cuộc thi đã thu hút gần 200 hồ sơ dự án tham gia tại cấp tỉnh từ tháng 9 đến tháng 11/ 2025. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và khát vọng phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam.

Các dự án được trao giải là những hạt nhân lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng phụ nữ Việt Nam; tiếp thêm niềm tin và động lực để các chị em tiếp tục mạnh dạn mở rộng hoạt động kinh doanh, vươn xa hơn trên hành trình làm chủ kinh tế./.

(Vietnam+)
#phụ nữ làm kinh tế #Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
