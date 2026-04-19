Khánh Hòa phát huy lợi thế kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW), tỉnh Khánh Hòa triển khai các nguồn lực, khuyến khích đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển.

Đóng góp lớn cho tăng trưởng

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, kinh tế biển và ven biển của Khánh Hòa đóng góp đến 80% GRDP. Các "trụ cột" phát triển gồm: Dịch vụ du lịch biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng biển và logistics, công nghiệp năng lượng.

Riêng kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm khoảng 44,8% giá trị xuất khẩu của tỉnh, đưa Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương xuất khẩu thủy sản mạnh trong cả nước.

Nuôi biển bằng lồng HDPE tại tỉnh Khánh Hòa là giải pháp công nghệ mang lại hiệu quả cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Khánh Hòa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư; lập các quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị….

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế từ biển cho phát triển kinh tế-xã hội. Du lịch biển đảo chất lượng cao và các đô thị biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mô hình nuôi biển công nghệ cao và sản xuất tôm giống chất lượng cao, chiếm 36% thị phần cả nước.

Dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng biển, vận tải biển-hàng không được đầu tư với cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, mở rộng như: Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (tải trọng 50.000 DWT) và Nam Vân Phong (tải trọng 70.000 DWT); Cảng biển tổng hợp Cà Ná (tải trọng 100.000 DWT); Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (công suất 2,5 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hoá/năm).

Cùng với đó, Khánh Hòa đẩy mạnh xây dựng và phát triển Đặc khu Trường Sa sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa huy động nhiều nguồn lực để phục vụ phát triển nghề cá và dân sinh tại Đặc khu Trường Sa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đến nay, kinh tế biển của tỉnh đã có bước phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngành thủy sản tăng trưởng khá, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực; hạ tầng nghề cá được đầu tư tương đối đồng bộ, hiệu quả. Kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển.

Du lịch biển tiếp tục phát huy lợi thế, cơ sở hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư, nâng cấp mở rộng; chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên, lượng du khách đến ngày càng tăng… Tỉnh Khánh Hòa xác định mối quan hệ mật thiết giữa phát triển kinh tế biển và quốc phòng, an ninh.

Kinh tế biển phát triển mạnh tạo ra thế và lực, điều kiện vật chất thuận lợi để bảo vệ biển, đảo vững chắc. Khi quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, giữ được hòa bình, ổn định tạo ra môi trường, không gian, điều kiện thuận lợi, an toàn cho các ngành kinh tế biển phát triển.

Cần chiến lược bền vững

Khánh Hòa là địa phương có đường bờ biển dài nhất Việt Nam sau khi hợp nhất với gần 500 km. Tuyến ven biển trải dài là tài sản chiến lược để tỉnh Khánh Hòa mới phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và logistics.

Các khách sạn, resort khu vực ven biển Ninh Chử (phường Ninh Chử, Khánh Hòa) đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tỉnh ủy Khánh Hòa đang xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, giữ vai trò dẫn dắt, định hướng phát triển kinh tế biển trở thành trụ cột chiến lược trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, địa phương tập trung phát triển các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Dịch vụ du lịch biển chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, khu kinh tế gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản gắn với xây dựng nông thôn mới; dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá, vận tải biển;… Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên phát triển bền vững kinh tế biển.

Khi nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế biển Khánh Hòa, Tiến sỹ Trần Minh Ngọc (Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Công an Nhân dân) cho rằng: Địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với ba trụ cột: "công nghệ-xanh hóa-giá trị tăng cao."

Các giải pháp cần được hoạch định trong quy hoạch tỉnh và các kế hoạch triển khai liên quan (theo Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2025 về quy hoạch không gian biển quốc gia; Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2023 về khai thác bền vững tài nguyên biển).

Với lợi thế và nguồn lực phong phú, tỉnh nên khai thác triệt để tiềm năng biển đảo thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác liên vùng và ứng dụng công nghệ mới. Các ngành kinh tế biển trọng tâm như: du lịch chất lượng cao, thủy sản công nghệ cao, cảng biển và logistics hiện đại…

Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 36-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị Trung ương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương ven biển.

Đồng thời, cần tập trung xây dựng hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông ven biển đồng bộ, liên thông giữa các tỉnh; ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, logistics, nghề cá và hậu cần nghề cá.

Cùng với đó, các khu dân cư ven biển đảo cần được chỉnh trang, bố trí lại đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển du lịch để tạo sinh kế cho dân cư ven biển; quy hoạch, thiết kế, chỉnh trang, xây dựng các công trình có điểm nhấn tại dải ven biển góp phần thúc đẩy phát triển du lịch…/.

