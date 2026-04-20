Lãng phí kéo dài tại dự án cụm công nghiệp hơn 32ha ở Lâm Đồng

Sau gần 20 năm triển khai, dự án Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông (diện tích hơn 32ha tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) vẫn trong tình trạng dở dang, xuống cấp. Thực tế này gây lãng phí đất đai và nguồn lực đầu tư, cũng như gây bức xúc trong nhân dân.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư từ năm 2006.

Dự án được triển khai trên quy mô hơn 32 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu trên 83 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông được hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động từ năm 2010.

Nhưng trên thực tế, đến nay Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp này vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hiện chỉ có 3 doanh nghiệp hoạt động trên diện tích gần 6ha, phần lớn diện tích đất còn lại bị bỏ hoang.

Ông Bùi Văn Viên, một người dân địa phương cho biết, bà con nhân dân sinh sống ở khu vực này cảm thấy tiếc vì một cụm công nghiệp được đầu tư tương đối bài bản, nằm ven Quốc lộ 28 và chỉ cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) khoảng 10km nhưng lại cơ bản bỏ hoang gần 20 năm nay.

Bảng hiệu Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh /TXVN)

Người dân mong muốn nhiều doanh nghiệp vào đây để sản xuất, kinh doanh, để vừa tạo thêm công ăn việc làm, vừa phát triển thương mại, dịch vụ tại đây.

Tương tự, anh Đinh Quang Tuấn, một người dân địa phương cũng cho biết, khi thấy cụm công nghiệp được xây dựng tại đây, người dân đã rất kỳ vọng có thêm công ăn việc làm nhưng thực tế nhà đầu tư chỉ xây dựng xong mặt bằng rồi bỏ hoang gần 20 năm nay.

Bà con mong muốn các ngành chức năng, chính quyền địa phương có các giải pháp hiệu quả, quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, đầu năm 2026, địa phương đã phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, khảo sát và ghi nhận chủ đầu tư chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông; trong đó, có nhiều hạng mục thiết yếu như hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải, nước sạch…

Thực tế này khiến nhiều doanh nghiệp có ý định thuê đất, mở nhà xưởng lo lắng các chi phí phát sinh liên quan tới đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…

Do vậy, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác đủ năng lực đầu tư, hoàn thiện và đưa dự án vào vận hành theo đúng quy định; hoặc thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo thực hiện dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) vào năm 2022, doanh nghiệp này đã hoàn thiện được khoảng 80% cơ sở hạ tầng của dự án với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 91 tỷ đồng. Phần còn lại (khoảng 20%) bao gồm một số đoạn đường, hệ thống nước sạch, hệ thống xử lý nước thải… chưa được đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, việc này không ảnh hưởng tới việc nhà đầu tư thuê đất tại dự án và Công ty này sẽ đầu tư hoàn thiện theo nhu cầu của nhà đầu tư (?!)

Toàn cụm công nghiệp chỉ có 3 doanh nghiệp hoạt động, phần lớn đất đai bị bỏ hoang, lãng phí. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, việc thu hút các doanh nghiệp vào Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ yếu là đường sá không phù hợp.

Kế đến là do tỉnh Đắk Nông (cũ) không quyết liệt trong việc yêu cầu các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nội thành (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ) phải di chuyển vào khu công nghiệp…

Liên quan tới việc xử lý tình trạng chậm trễ trong thực hiện dự án Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông, ngày 4/10/2022, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông (cũ) đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC số tiền 85 triệu đồng do “thực hiện không đúng các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư” (theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án trong thời gian 60 ngày. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư không chấp hành nộp phạt và cũng chưa đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, một lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, các ngành chức năng vẫn đang thực hiện các trình tự, thủ tục để chấm dứt hoạt động của dự án Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp BMC-Đắk Nông.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chồng lấn giữa khu vực thực hiện dự án và quy hoạch khoáng sản bôxít và tỉnh đang chờ cấp có thẩm quyền (Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) điều chỉnh trước khi triển khai các bước tiếp theo./.

