Thị trường bất động sản sẽ phân hóa rõ rệt và đi vào quỹ đạo ổn định hơn

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, trong những tháng tới, khi các quy định mới được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn.

Hạn chế tăng giá bất hợp lý

Cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2026, báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.247 căn. Trong đó, 196 dự án hoàn thành, quy mô 170.673 căn; 220 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 214.948 căn và 321 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 315.626 căn.

“Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 70,1% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội,” bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết.

Đưa ra chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 là 158.723 căn, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, riêng trong quý I/2026, có 66 dự án được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu với tổng mức đầu tư vào khoảng 80.572 tỷ đồng; 33 dự án được cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 28.856 căn; 18 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô vào khoảng 7.031 căn; 4 dự án đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần) với quy mô 578 căn.

Ngoài ra, trong quý I/2026, có khoảng 115.650 giao dịch bất động sản thành công, bằng 76,4% so với quý IV/2025 và bằng 85,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 25.663 giao dịch thành công (bằng 67,8% so với quý IV/2025 và bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2025); lượng giao dịch đất nền có 89.987 giao dịch thành công (bằng 79,3% so với quý IV/2025 và bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ có sự cải thiện đồng bộ cả cung và cầu Đại diện Bộ Xây dựng cho biết nhiều dự án vướng mắc trong thời gian vừa qua, từng bị đình trệ, rồi chậm triển khai, dự kiến sẽ được tháo gỡ và tái khởi động trong năm 2026.

Trong quý I, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. Chỉ có một số địa phương có giá tăng so với quý trước nhưng cũng ở mức thấp và tùy vào khu vực (tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa tăng 2%, tại Đà Nẵng và Đồng Nai tăng trên 1%).

Dự báo những tháng tới, theo bà Hằng, khi các quy định mới được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ rệt và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn.

“Việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của thị trường, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân có nhu cầu ở thực. Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng, nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay,” bà Hằng nhìn nhận.

Trong quý I/2026, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sàng lọc doanh nghiệp yếu kém, ngăn hành vi “đầu cơ, thổi giá”

Về xu hướng, nhu cầu bất động sản những tháng tới, phía Bộ Xây dựng dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn cũng như đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định.

Ngoài ra, hoạt động môi giới bất động sản sẽ ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn nhờ được quản lý chặt chẽ và nâng cao tiêu chuẩn hành nghề. Các hành vi “đầu cơ, thổi giá” sẽ tiếp tục được tăng cường giám sát, kiểm soát, qua đó hạn chế những biến động bất thường của thị trường; thông tin về thị trường, quy hoạch và chính sách sẽ ngày càng minh bạch, dễ tiếp cận hơn.

Nhấn mạnh quá trình sàng lọc sẽ tiếp tục diễn ra, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho rằng các doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải, còn những doanh nghiệp và dự án có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ, triển khai bài bản sẽ có điều kiện phục hồi và phát triển.

Đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, phía Bộ Xây dựng cho hay sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy phát triển nhà ở theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh đầu tư tràn lan gây lãng phí nguồn lực; gắn phát triển nhà ở với cải tạo, chỉnh trang đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh nguồn cung cũng như kiểm soát giá nhà thị trường bất động sản. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng cũng đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường.

Cơ quan này cũng cam kết hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối đồng bộ với dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính,... bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống,” liên thông từ trung ương đến địa phương; tăng cường công khai, minh bạch thông tin thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu; thường xuyên theo dõi, cập nhật, phân tích diễn biến thị trường bất động sản để kịp thời có các giải pháp điều tiết, kiểm soát, bảo đảm thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo đúng Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Bộ Xây dựng tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhà ở, bất động sản trên phạm vi cả nước nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch, môi giới./.

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước khẳng định quan điểm: Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển. Nghị quyết 79 cũng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế; tạo lập môi trường thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các khu vực kinh tế trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia, khuyến khích hợp tác công tư trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia; trong đó, dữ liệu về chủ thể và các nguồn lực của kinh tế Nhà nước.

