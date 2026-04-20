Phó Thủ tướng: Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, không viện cớ “đặc thù”

Ngày 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, Bộ Tài chính có 738 thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước, là một trong những bộ có số lượng thủ tục hành chính lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và tần suất phát sinh giao dịch cao, tác động trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm của Bộ là 7 ngành, nghề, đạt tỷ lệ 36,8% (vượt chỉ tiêu 6 ngành nghề, tỷ lệ 30%), bao gồm nhóm ngành nghề cắt giảm, chuyển sang phương thức quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như ngành nghề “kinh doanh dịch vụ kế toán,” “kinh doanh hàng miễn thuế,” “đại lý bảo hiểm” và nhóm ngành có tính chất tương tự nhau, cùng phạm vi.

Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 thủ tục hành chính, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Một số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đặc thù không có điều kiện để thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương, do gắn với yêu cầu quản lý tập trung, tiêu chuẩn chuyên môn cao hoặc không có tổ chức tương ứng tại địa phương.

Bộ Tài chính đề xuất cho phép loại trừ các thủ tục hành chính đặc thù không có điều kiện phân cấp khỏi tổng số thủ tục hành chính làm cơ sở tính toán chỉ tiêu phân cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, điều kiện kinh doanh.

Về phương án của Ngân hàng Nhà nước năm 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%.

Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỷ lệ 100%.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cho rằng, cần mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; quy trình, thủ tục đã được đơn giản hóa nhưng người thực hiện không tốt thì vẫn chậm trễ; cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm sao tránh tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, quyết liệt của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong những năm vừa qua, nhất là năm 2025.

Tuy nhiên, qua các báo cáo, các ý kiến đã nêu, đối chiếu với các yêu cầu cao, mang tính đột phá tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương thì kết quả của hai cơ quan là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, tồn tại lớn hiện nay là tỷ lệ phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính còn thấp, việc cắt giảm một số thủ tục chưa mang tính chất thực chất...

Để thực hiện tốt được các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần “không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp thủ tục hành chính.”

Cụ thể, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện lại các phương án phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này; hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và hoàn thành trong tháng 4/2026 theo yêu cầu tại Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ.

Về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và cũng hoàn thành trong tháng 4/2026 theo yêu cầu tại Văn bản số 423 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra.

Cụ thể, là đến hết năm 2026 thì tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính là đạt tối thiểu 90%; Tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính là 100% và tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lý của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh; nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Kết luận 18 của Trung ương và Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ./.

