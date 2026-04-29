Tạo đột phá từ cán bộ cơ sở để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ 1/7/2025), tỉnh Phú Thọ từng bước khẳng định quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã được xác định là “khâu đột phá của đột phá”, giữ vai trò then chốt để vận hành mô hình mới và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, ngay sau hợp nhất, tỉnh đã rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở theo hướng đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Hiện toàn tỉnh có hơn 65.800 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, trong đó 91% có trình độ đại học trở lên.

Trong 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã điều động, biệt phái hơn 750 cán bộ về cơ sở; đồng thời tăng cường 74 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường nhằm nâng cao năng lực điều hành.

Các sở, ngành tích cực “đồng hành, hỗ trợ, dẫn dắt,” giúp cấp cơ sở từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, chuyển đổi phương thức làm việc theo hướng khoa học, linh hoạt hơn. Nhờ đó, hoạt động của hệ thống chính trị tại 148 xã, phường dần đi vào nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý thống nhất của chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” như: Chất lượng cán bộ chưa đồng đều; một bộ phận còn hạn chế về chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại, chưa theo kịp yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cơ cấu cán bộ mất cân đối, thiếu hụt nhân lực ở các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục. Đáng chú ý, cán bộ có chuyên môn khoa học công nghệ và tài nguyên, môi trường chỉ chiếm khoảng 1,5% trong số cán bộ được điều động về xã.

Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, việc thu hút cán bộ có trình độ cao vẫn là bài toán nan giải. Bên cạnh đó, việc bố trí cán bộ ở một số nơi chưa thực sự phù hợp với năng lực, sở trường; hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ cũng khiến một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm.

Đồng bộ giải pháp, tạo chuyển biến thực chất

Trước yêu cầu mới, Phú Thọ xác định nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Công tác cán bộ được định hướng chuyển từ “bổ sung nhân sự” sang “quản trị nhân lực hiện đại,” lấy hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra làm thước đo.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong đó, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã làm việc hiệu quả trong môi trường số; trên 90% người dân hài lòng với dịch vụ hành chính công; hàng năm có ít nhất 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên..

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đưa ra nhiều chỉ đạo mang tính hệ thống, xuyên suốt, xác định rõ nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là “khâu đột phá của đột phá.”

Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trước hết tỉnh tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực.

Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ theo vị trí việc làm, gắn với khung năng lực cụ thể về phẩm chất chính trị, năng lực thực thi và phát triển. Việc đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng định lượng, dựa trên kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong bố trí, sử dụng cán bộ, nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng địa bàn” được quán triệt; đồng thời đẩy mạnh luân chuyển, biệt phái từ tỉnh về cơ sở, ưu tiên địa bàn khó khăn. Tỉnh cũng chú trọng phát hiện, khai thác hiệu quả các nguồn cán bộ.

Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Liên Sơn, Phú Thọ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đặc biệt, Phú Thọ xác định các lĩnh vực động lực của tăng trưởng hai con số như đầu tư công, công nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp giá trị cao, du lịch, dịch vụ để thu hút nhân lực chất lượng cao; đồng thời nghiên cứu áp dụng công cụ số, hệ thống KPI và cơ chế đánh giá đa chiều.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng thực chất, gắn với yêu cầu công việc, tập trung vào kỹ năng số, quản trị hiện đại, phục vụ doanh nghiệp, xử lý tình huống và phối hợp liên ngành. Hình thức đào tạo trực tuyến, học liệu số được mở rộng, kết hợp đào tạo tại chỗ.

Song song đó, chính sách cán bộ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo động lực, nhất là đối với cán bộ vùng khó khăn; đồng thời kiên quyết tinh giản những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh nâng cao năng lực, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở liêm chính, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân; triển khai rộng các mô hình “chính quyền thân thiện,” “một cửa thân thiện,” “chính quyền điện tử cấp xã.”

Việc lấy ý kiến hài lòng của người dân trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ; hoạt động tiếp dân, đối thoại được duy trì thường xuyên, góp phần tháo gỡ vướng mắc, củng cố niềm tin của nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Phú Thọ đang từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây không chỉ là yêu cầu tổ chức bộ máy, mà còn là động lực then chốt để tỉnh bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới./.

Tháo gỡ nút thắt thể chế: Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp Bộ Nội vụ đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu hóa bộ máy chính quyền, chú trọng bồi dưỡng nhân lực và tinh gọn cơ sở.

