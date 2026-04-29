Lâm Đồng: Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội, 2 người thoát nạn, 1 người mất tích

Sáng 29/4, con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa trong đó có sử dụng hàn điện; trong lúc sửa chữa, con tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nguyễn Thanh
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Đến 10 giờ 30 ngày 29/4, vụ hỏa hoạn trên con tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, khoảng hơn 1 hải lý đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích.

Trước đó vào sáng cùng ngày, con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa trong đó có sử dụng hàn điện.

Trong lúc sửa chữa, con tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm con tàu bốc cháy trên tàu có 3 người trong đó có 2 người nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, người còn lại hiện đang mất tích.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp tiếp cận con tàu để khống chế ngọn lửa và đang triển khai tìm kiếm người mất tích trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lâm Đồng #Tàu chở dầu #bốc cháy #thoát nạn #mất tích Lâm Đồng
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục