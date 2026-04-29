Trục vớt thành công xe tăng thời chiến tại biển Quy Nhơn

Chiếc xe tăng đã được kéo lên khỏi mặt cát và đang được lực lượng quân đội vận chuyển về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.

Sỹ Thắng
Nhiều vật dụng được phát hiện trong quá trình trục vớt. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Hơn 19 giờ ngày 29/4, chiếc xe tăng của chế độ cũ bị chôn vùi dưới cát sau hàng chục năm đã được các đơn vị bộ đội trục vớt thành công.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với đơn vị chức năng để sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn, tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này.

Ngoài chiếc xe tăng, lực lượng chức năng cũng đã trục vớt được hàng chục vật dụng khác của xe tăng và phát hiện một số loại vũ khí như: súng AR15, đạn và băng đạn 12 ly, 9 đầu đạn pháo 120 ly...

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay sau khi phát hiện các loại vũ khí, đạn dược, đơn vị cũng đã tiến hành bảo quản, đưa về khu vực bảo vệ an toàn. Các mẫu xương, dây chuyền (bằng Inox), giày cũng được bảo quản ở nơi trang trọng.

Danh tính và nguồn gốc xe tăng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xe tăng thời chiến #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai #Nguồn gốc xe tăng Gia Lai
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một góc đô thị bên sông Đồng Nai và Trung tâm chính trị, hành chính Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4/2026

Nghị quyết của Quốc hội quy định thành lập thành phố Đồng Nai, kế thừa toàn bộ địa giới, dân số của tỉnh, đồng thời tổ chức lại bộ máy chính quyền, bảo đảm yêu cầu quản lý và phát triển toàn diện.

Cầu Thạch Hãn 1 qua sông Thạch Hãn đang hoàn thiện góp phần mở rộng không gian phát triển. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Cùng hành trình kiến tạo tương lai

Song song với cầu Hiền Lương lịch sử là cầu Hiền Lương mới, được xây dựng để đảm nhận vai trò lưu thông chính trên tuyến Quốc lộ 1A, giúp kết nối hai bờ Bắc-Nam.