Trục vớt thành công xe tăng thời chiến tại biển Quy Nhơn

Hơn 19 giờ ngày 29/4, chiếc xe tăng của chế độ cũ bị chôn vùi dưới cát sau hàng chục năm đã được các đơn vị bộ đội trục vớt thành công.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với đơn vị chức năng để sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn, tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này.

Chiếc xe tăng đã được kéo lên khỏi mặt cát và đang được lực lượng quân đội vận chuyển về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.

Ngoài chiếc xe tăng, lực lượng chức năng cũng đã trục vớt được hàng chục vật dụng khác của xe tăng và phát hiện một số loại vũ khí như: súng AR15, đạn và băng đạn 12 ly, 9 đầu đạn pháo 120 ly...

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay sau khi phát hiện các loại vũ khí, đạn dược, đơn vị cũng đã tiến hành bảo quản, đưa về khu vực bảo vệ an toàn. Các mẫu xương, dây chuyền (bằng Inox), giày cũng được bảo quản ở nơi trang trọng.

Danh tính và nguồn gốc xe tăng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh./.

