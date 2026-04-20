Cấp cứu nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào khu vực 2 mắt

Ngày 20/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa cấp cứu nam thanh niên 25 tuổi cùng một thời điểm 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt.

Người bệnh B.T.D (ở Phú Thọ) bị tai nạn vào viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu. Đây được đánh giá là trường hợp cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi quá trình chính xác để tránh những biến chứng đe dọa tính mạng và thị lực cho người bệnh.

Trước tình trạng trên các bác sỹ đã đánh giá thăm khám đánh giá rất kỹ về mặt lâm sàng trước khi tiến hành phẫu thuật lấy 2 dị vật ở 2 mắt cho người bệnh.

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ đây là một trường hợp tai nạn hết sức hy hữu trong y khoa khi 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt trên cùng một người bệnh. Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương Giang - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn để cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ, chỉ cần thêm 1 milimet là có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Nam thanh niên bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Sau khi tham khảo y văn thế giới chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa. Vì mắt là cơ quan quan trọng nên sau khi bị chấn thương 1 mắt thì cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào con mắt còn lại nữa,” bác sỹ Giang cho hay.

Do tính chất phức tạp và nguy hiểm tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng xảy ra trong cuộc phẫu thuật. Sau hội chẩn và xác định đường đi của dị vật 2 bên mắt các bác sỹ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho người bệnh.

Trong suốt hai giờ diễn ra cuộc phẫu thuật, dị vật 2 bên mắt được rút ra rất cẩn thận từ từ từng milimet bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh. Các bác sỹ phẫu thuật hàm mặt-tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt.

Hiện bệnh nhân D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực. Các bác sỹ nhận định đây là một trường hợp may mắn, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet hậu quả vô cùng khôn lường./.

