Cháy lớn ở trung tâm mua sắm tại Iran, khiến 8 người thiệt mạng

Ngày 6/5, Đài truyền hình Quốc gia IRIB của Iran đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại gần thủ đô Tehran.

Ngọn lửa bùng phát ngày 5/5 tại trung tâm thương mại Arghavan ở thị trấn Andisheh, tỉnh Tehran.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bao trùm tòa nhà nhiều tầng, trong khi lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế ngọn lửa.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và cho biết chưa có dấu hiệu liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời với Mỹ đã duy trì khoảng 3 tuần qua./.

