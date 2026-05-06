Học sinh 13 tuổi xả súng tại trường học ở Brazil, 9 người thương vong

Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra ngày 5/5 tại một trường học ở thành phố Rio Branco, thủ phủ bang Acre ở miền Bắc Brazil, khiến 2 nhân viên nhà trường thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm là một học sinh 13 tuổi. Đối tượng đã mang súng từ nhà đến trường và nổ súng tại khu vực hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công.

Các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm xe cứu thương, cảnh sát và lực lượng pháp y, đã được triển khai tới hiện trường để cứu chữa người bị thương và phục vụ công tác điều tra.

Hiện giới chức Brazil chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như động cơ gây án của học sinh này. Tình trạng sức khỏe của những người bị thương cũng đang được theo dõi./.

Xả súng ở tiểu bang Oklahoma của Mỹ, nhiều người bị thương Một vụ xả súng đã xảy ra tại một khu cắm trại ở Edmond, Oklahoma, Mỹ, khiến ít nhất 15 cá nhân được báo cáo bị bắn, nhiều người trong số đó đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị.