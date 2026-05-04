Mỹ: Đe dọa đánh bom, xả súng khiến nhiều sở thú phải sơ tán và đóng cửa

Những cuộc điện thoại liên quan đến các mối đe dọa đánh bom, thậm chí cả những tuyên bố về các vụ xả súng, đã khiến một loạt sở thú trên khắp nước Mỹ phải sơ tán và đóng cửa, làm gián đoạn kế hoạch của các gia đình và gây áp lực đối với nguồn lực an ninh công cộng.

Sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng xác nhận đây thực chất là các cuộc gọi giả mạo, không có chất nổ hay mối nguy hiểm thực sự nào trong loạt vụ việc này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các cuộc điện thoại kiểu này đang là vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên toàn quốc. Ngoài việc làm lãng phí nguồn lực, tiêu tốn hàng nghìn USD mỗi vụ, những cuộc gọi như vậy có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và công chúng.

Trong vụ việc mới nhất, ngày 3/5, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra Vườn thú Akron ở Đông Bắc bang Ohio sau khi một cuộc gọi đe dọa dẫn đến việc sơ tán du khách. Chính quyền xác nhận tình hình an toàn, nhưng ban quản lý vườn thú quyết định đóng cửa trong thời gian còn lại của ngày.

Chỉ vài giờ sau, du khách cũng được sơ tán khỏi Vườn thú Cleveland Metroparks, cũng ở bang Ohio, sau một cuộc gọi tương tự. Trên mạng xã hội, một số du khách đã bày tỏ tức giận vì phải ra về.

Trước đó, vườn thú và thủy cung Columbus ở miền Trung Ohio cũng được sơ tán vào ngày 2/5. Phát biểu với truyền thông, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của vườn thú, ông Tom Schmid cho biết do những mối đe dọa tương tự tại các vườn thú khác, nhân viên đã tham gia diễn tập an toàn vào tuần trước để chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp.

Các vườn thú ở Kentucky, Tennessee, Florida và Arizona cũng đã nhận được những cuộc gọi đe dọa như vậy.

Năm 2025, hàng chục cuộc gọi giả mạo đến các trường đại học trên khắp nước Mỹ đã dẫn đến việc hủy bỏ các lớp học, phong tỏa khuôn viên trường và trong một số trường hợp, sinh viên phải trốn dưới bàn học, chỉ để rồi phát hiện ra mình là nạn nhân của trò "khủng bố điện thoại” này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ khẳng định đây là một hành vi nghiêm trọng có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm./.

