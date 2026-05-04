Cuba tái khẳng định không đàm phán cải cách chính trị với Mỹ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã tái khẳng định không đưa vẫn đề cải cách chính trị lên bàn đàm phán với Mỹ.

Trong cuộc gặp với hơn 700 đại biểu quốc tế, gồm thành viên công đoàn, các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động tại La Habana nhân Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ông Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh rằng Cuba sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba.

Ngoại trưởng trưởng Bruno Rodríguez Parrilla cũng cảnh báo về mối đe dọa quân sự mới, rõ ràng và trực tiếp do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, sau khi tăng cường mạnh mẽ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba./.

