Cuba xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại thủ đô La Habana

Theo quan chức Cuba, trong cuộc gặp, không bên nào đặt ra thời hạn hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố đe dọa nào, như truyền thông Mỹ đã đưa tin.

Việt Hùng
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ. (Nguồn: Bloomberg)

Phó Tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro - ngày 20/4 xác nhận rằng mới đây đã diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức của Cuba và Mỹ tại thủ đô La Habana.

Ông García del Toro cho biết phái đoàn Mỹ bao gồm các trợ lý ngoại trưởng và phái đoàn Cuba bao gồm các đại diện ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm và hai bên đang xử lý một cách kín đáo.

Theo quan chức Cuba, trong cuộc gặp, không bên nào đặt ra thời hạn hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố đe dọa nào, như truyền thông Mỹ đã đưa tin. Toàn bộ cuộc trao đổi được tiến hành trên tinh thần “tôn trọng và chuyên nghiệp.”

Dỡ bỏ lệnh cấm vận năng lượng là ưu tiên hàng đầu của phái đoàn Cuba.

Trước đó, trang tin Axios tiết lộ các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/4 đã gặp các thành viên cấp cao của Cuba tại La Habana.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ.

Gần đây, Mỹ đã gia tăng áp lực đối với Cuba, áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ từ tháng Một năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
