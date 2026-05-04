Colombia: Xe tải lao vào đám đông tham dự buổi trình diễn xe địa hình

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 37 người bị thương sau khi một xe tải Monster Truck mất kiểm soát và lao vào đám đông trong một buổi biểu diễn tại thành phố Popayán, miền Nam Colombia.

Theo các nguồn tin địa phương, sự cố xảy ra vào ngày 3/5 (giờ địa phương) tại khu giải trí Boulevard Rose, thuộc thành phố Popayán, thủ phủ tỉnh Cauca, Tây Nam Colombia, nơi đang diễn ra sự kiện trình diễn xe địa hình Monster Truck.

Trong lúc thực hiện màn biểu diễn nhào lộn, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao khỏi đường chạy, tông vào khu vực khán giả và sau đó đâm vào cột điện.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe đang vượt chướng ngại vật nhưng không kịp phanh, dẫn đến việc lao thẳng vào đám đông. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh các đoạn video này.

Sở Y tế thành phố Popayán xác nhận trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 trẻ vị thành niên tử vong tại hiện trường và một người bị thương đã qua đời tại bệnh viện Susana López de Valencia.

Thống đốc tỉnh Cauca, ông Octavio Guzmán, lấy làm tiếc về vụ việc trên, đồng thời cho biết đã huy động toàn lực hệ thống y tế của tỉnh để hỗ trợ nạn nhân.

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó xem xét khả năng do lỗi kỹ thuật của phương tiện hoặc do người điều khiển xe trong màn biểu diễn./.

