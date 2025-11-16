Đời sống

Ôtô đua lao vào đám đông người xem ở Australia, nhiều người bị thương

Tai nạn xảy ra tối 15/11 (giờ địa phương) ở thị trấn Walcha, bang New South Wales khi chiếc xe đua bất ngờ bay qua hàng rào và lao thẳng vào đám đông người đang đứng xem ở ngoài đường đua.

Phan An

Cảnh sát Australia cho biết chín người đã bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng, sau khi một ôtô đua bất ngờ mất lái và lao vào đám đông đang đứng xem giải đua xe ở thị trấn Walcha, thuộc bang New South Wales, Đông Nam nước này.

Tai nạn xảy ra tối 15/11 theo giờ địa phương khi chiếc xe đua bất ngờ bay qua hàng rào và lao thẳng vào đám đông người đang đứng xem ở ngoài đường đua.

Đoạn video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy chiếc xe lao qua hàng rào với tốc độ rất cao trước khi đâm vào đám đông.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết tài xế đã bị va chạm trên đường đua ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong số những người bị thương có một người đàn ông 54 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng và đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, còn có ba người khác bị thương nặng. Những người bị thương có độ tuổi từ 20-75.

Thị trấn Walcha cách thành phố Sydney khoảng 300km về phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ô tô lao vào đám đông #Đua xe ôtô #bang New South Wales Australia
