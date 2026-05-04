Xả súng ở tiểu bang Oklahoma của Mỹ, nhiều người bị thương

Theo THX, truyền thông đưa tin, đêm 3/5 (giờ địa phương), một vụ xả súng tại khu cắm trại ở tiểu bang Oklahoma của Mỹ đã khiến ít nhất 15 người bị thương.

Nhiều người bị bắn tại một khu cắm trại ở Edmond, Oklahoma, trong một vụ việc mà các nhà chức trách gọi là xả súng hàng loạt.

Ít nhất 15 cá nhân được báo cáo bị bắn, nhiều người trong số đó đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Hiện chưa rõ tình trạng của nghi phạm hoặc các nghi phạm./.

Mỹ điều tra vai trò của AI trong vụ xả súng tại Đại học bang Florida Quyết định điều tra được đưa ra sau khi các công tố viên xem xét các đoạn trao đổi giữa chatbot ChatGPT của OpenAI và nghi phạm nổ súng Phoenix Ikner.