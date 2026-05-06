Lầu Năm Góc: 5 người thiệt mạng trong các vụ không kích tàu nghi chở ma túy

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong hai cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành nhằm vào các tàu tình nghi buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và phía Đông Thái Bình Dương trong 2 ngày qua.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) nêu rõ cuộc không kích do quân đội thực hiện ngày 5/5 có mục tiêu là một con tàu do các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố vận hành tại phía Đông Thái Bình Dương.

SOUTHCOM khẳng định tàu này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy đã được xác định và trực tiếp tham gia các hoạt động phi pháp. 3 đối tượng đã thiệt mạng.

Video đen trắng do SOUTHCOM cung cấp cho thấy cảnh tượng con tàu nổ tung và bốc cháy dữ dội sau khi trúng bom, dù vị trí chính xác không được tiết lộ.

Trước đó, ngày 4/5, quân đội Mỹ cũng thực hiện một cuộc tấn công tương tự tại vùng biển Caribe, khiến 2 người thiệt mạng.

Như vậy, đã có ít nhất 190 người thiệt mạng trong các vụ tấn công do Mỹ tiến hành nhằm vào các tàu mà nước này nghi chở ma túy từ đầu tháng Chín.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là cuộc chiến chống lại các đối tượng mà Washington gọi là "khủng bố ma túy."

Tuy nhiên, các hoạt động này đang gây ra nhiều tranh cãi pháp lý khi phía Mỹ chưa đưa ra được các bằng chứng xác thực cho thấy tất cả các tàu bị tấn công đều liên quan hoạt động buôn bán chất cấm./.

