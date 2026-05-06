Mỹ chi 30 tỷ USD cho năng lực sản xuất quốc phòng trong nước

Hãng RIA Novosti ngày 6/5 đưa tin, theo phân tích báo cáo ngân sách tài khóa 2027 mới được công bố của Lầu Năm Góc, Bộ Chiến tranh Mỹ đang đề nghị chi hơn 30 tỷ USD nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng quốc phòng tích hợp theo chiều dọc, thông qua đầu tư vào mọi thứ từ khai thác khoáng sản thô, sản xuất hóa chất thiết yếu đến vi điện tử tiên tiến và hạ tầng đóng tàu hạng nặng.



Mức gia tăng mạnh mẽ khiến ngân sách tài khóa dự kiến cho năm 2027 cao gấp hơn 22 lần so với tổng ngân sách 1,32 tỷ USD của tài khóa 2026. Đề xuất cho tài khóa 2027 theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng phân bổ 30,43 tỷ USD, trong đó phần lớn kinh phí chuyển sang chi tiêu bắt buộc.

Cụ thể, 29,95 tỷ USD được dành cho các khoản đầu tư bắt buộc vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, trong khi 477,3 triệu USD được đề nghị dưới dạng chi tiêu không bắt buộc.



Theo đó, phần lớn nguồn vốn bắt buộc được dành cho nguyên liệu thô và tiền chất hóa học. Lầu Năm Góc đang đề nghị chi 6,81 tỷ USD cho chuỗi cung ứng hóa chất thiết yếu nhằm nội địa hóa hoạt động sản xuất các hóa chất quan trọng bậc nhất và hiện đại hóa các nhà máy từ thời Thế chiến II.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề nghị phân bổ 6,36 tỷ USD cho các vật liệu chiến lược và quan trọng nhằm củng cố chuỗi cung ứng trong nước đối với các nguyên tố đất hiếm và khoáng sản, bao gồm việc xác định, khai thác và chế biến các vật liệu như gali, gecmani và titan.



Đáng chú ý, đề xuất còn bao gồm 5,65 tỷ USD cho sản xuất tên lửa và đạn dược để tăng năng lực sản xuất trong nước đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và động cơ tua-bin khí, cùng 1,41 tỷ USD dành riêng cho chuỗi cung ứng siêu vượt âm nhằm mở rộng quy mô sản xuất từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt.



Để hỗ trợ hải quân Mỹ, ngân sách phân bổ 4,27 tỷ USD cho lĩnh vực chế tạo, tập trung vào cơ sở công nghiệp đóng tàu nhằm hiện đại hóa hạ tầng đúc và rèn.



Trong khi đó, 1,57 tỷ USD từ nguồn vốn bắt buộc được phân bố cho các khoản đầu tư vào cơ sở công nghiệp khác nhằm hỗ trợ các hệ thống không gian vũ trụ, không quân, lực quân và trang bị cho các binh sỹ./.

