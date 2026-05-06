Chặn một tàu hàng nghi vận chuyển 40 tấn ma túy ngoài khơi khu vực Tây Sahara

Lực lượng chức năng vừa chặn một tàu hàng nghi vận chuyển lượng lớn cocaine ngoài khơi khu vực Tây Sahara, gần thành phố Dakhla, thu giữ ước tính từ 35-40 tấn ma túy. Đây là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng ghi nhận trên tuyến Đại Tây Dương.

Con tàu xuất phát từ Freetown (Sierra Leone) và đang trên hành trình tới Địa Trung Hải, tuyến vận chuyển quen thuộc của các mạng lưới ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

Sau khi bị kiểm soát, tàu được đưa về cảng Las Palmas thuộc quần đảo Gran Canaria để phục vụ điều tra. Tổng cộng 23 nghi phạm mang nhiều quốc tịch đã bị bắt giữ.

Giới chuyên gia nhận định vụ việc phản ánh xu hướng Tây Phi ngày càng bị lợi dụng làm điểm trung chuyển trong chuỗi cung ứng ma túy toàn cầu, nhờ vị trí chiến lược giữa nguồn cung Nam Mỹ và thị trường tiêu thụ châu Âu.

Hoạt động gia tăng của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang gây sức ép lớn lên năng lực kiểm soát hàng hải của các quốc gia ven biển.

Bên cạnh nguy cơ an ninh, tội phạm ma túy còn kéo theo hệ lụy kinh tế-xã hội như rửa tiền, tham nhũng và bất ổn khu vực. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế về chia sẻ thông tin, kiểm soát biên giới và nâng cao năng lực thực thi pháp luật được đánh giá là cấp thiết.

Giới phân tích cho rằng vụ việc không chỉ là chiến dịch trấn áp đơn lẻ mà còn là cảnh báo về vai trò ngày càng nổi bật của Tây Phi trong các tuyến vận chuyển ma túy toàn cầu./.

